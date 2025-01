Orașul de lângă București care este inundat de străini. În weekend aproape că nu există locuri de cazare, terasele și restaurantele sunt pline ochi

În ultima perioadă un oraș de este inundat de străini datorită arhitecturii și obiectivelor pe care le propune acestora. În weekend aproape că nu există locuri de cazare, iar terasele și restaurantele sunt pline ochi. Poate fi vizitat atât de cupluri, cât și de familiile cu copii.

O localitate situată aproape de Capitală, pe placul vizitatorilor

O localitate situată la o distanță destul de mică de Capitală a început să fie pe placul vizitatorilor. Oamenii sunt tot mai interesați să descopere regiunile mici, dar care oferă atracții pentru toată lumea, de la mic la mare.

Un astfel de loc este reprezentat de un cochet și inedit, care i-a cucerit pe călători. Acesta este Târgoviște din județul Dâmbovița, unde locurile de cazare la final de săptămână aproape că nu se găsesc deloc.

Localurile, parcurile și terasele sunt aglomerate și cu greu se găsește o masă liberă la orele prânzului. Cei care ajung în fosta capitală a Țării Românești și Cetatea de Scaun a celor mai mari voievozi români au multe de văzut.

Printre atracțiile principale ale orașului se află ruinele vechii cetăți și Turnul Chindiei. De asemenea, parcul cetății, centrul vechi, bisericile și clădirile istorice nu trebuie ratate de niciun turist care vrea să descopere zona.

În plus, călătorii pot merge la Grădina Zoologică, situată chiar la intrarea în parcul cetății. Mai mult, oamenii au parte de numeroase evenimentele culturale, care completează perfect peisajul de basm al orașului.

Așa se face că, mulți turiști străini laudă localitatea aflată aproape de Capitală. Călătorii sunt impresionați de obiectivele pe care le au la dispoziție, indiferent de sezon, comparând Târgoviște cu Brașov și cu București.

Târgoviște, orașul care i-a cucerit pe turiștii străini

„Am vizitat Bucureștiul și o prietenă a avut ideea să venim la Târgoviște, unde în aceste zile sunt concerte, ca apoi să mergem la Brașov și la Sighișoara. Nu auzisem de Târgoviște.

Nici nu mă așteptam să fie atât de spectaculos. Anul trecut am vizitat pentru prima oară Brașovul și Castelul Bran și am fost uimită de tot ce am văzut, iar acum am ajuns aici, știam că e un oraș mic.

Am crezut că voi găsi o atmosferă rurală, dar este un oraș medieval cum rar întâlnești”, a declarat o turistă din Marea Britanie, conform . În altă ordine de idei, managerii de hoteluri sunt încântați de gradul de ocupare, care atinge capacitatea maximă.