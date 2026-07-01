Sport

Orașul de tradiție din România al cărui fotbal e la un pas de colaps. De ce depinde supraviețuirea

Cerere surpriză de cesiune a unui loc între două echipe din România. Fotbalul dintr-un oraș important depinde de decizia care se va lua în următoarele zile.
Ovidiu Minea
01.07.2026 | 10:50
Orasul de traditie din Romania al carui fotbal e la un pas de colaps De ce depinde supravietuirea
EXCLUSIV FANATIK
Un oraș important din România riscă să rămână fără fotbal la nivel important. Sursă foto: Tudy/SPORT PICTURES
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Fotbalul din Iași, cel de-al treilea oraș al României, își va stabili soarta în aceste zile. Cum Politehnica nu a reușit să obțină fonduri private cu care să achite datoriile care împiedică finanțarea clubului de tradiție al Iașului de către Primărie, șefii grupării din Copou au apelat la un scenariu de avarie.

Cum poate rămâne Iașul cu echipă în Liga 2

Pe adresa Federației Române de Fotbal a sosit marți, 30 iunie, o cerere de cesionare către CSM Iași 2020 a locului de Liga 2 pe care îl are Poli. Prima grupare amintită este clubul sportiv al Primăriei Iași., care poate primi bani direct de la municipalitate.

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FRF ar putea aproba cererea de cesionare a locului doar dacă se vor plăti datoriile pe care Politehnica le are către actuali sau foști angajați. În total, este vorba de o sumă de circa patru milioane de lei, adică sub 800.000 de euro. În lipsa fondurilor private, datoriile amintite ar trebui preluate de municipalitate.

În cursul zilei de miercuri, 1 iulie, Primăria Iași va da un răspuns legat de posibilitatea plății celor 800.000 de euro. Dacă răspunsul va fi pozitiv, iar consilierii locali vor aproba în ședința de joi, 2 iulie, a Consiliului Local Iași colaborarea dintre Politehnica și CSM 2020, orașul va avea și în sezonul viitor echipă în eșalonul secund.

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Se poate ajunge în Liga 5!

Dacă Primăria Iași nu va da undă verde achitării datoriei amintite a lui Poli, clubul din Copou nu se va putea înscrie în Liga 2, neavând bugetul necesar. Ținând cont de datoriile existente, Politehnica se va duce spre faliment, așa cum s-a vehiculat încă de vara trecută, după retrogradarea din SuperLiga.

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Fără colaborarea cu Poli, CSM Iași 2020 ar trebui să pornească la drum din Liga 5. Clubul Primăriei ar putea juca și în Liga 4, dacă Asociația Județeană de Fotbal Iași va lua o decizie în acest sens. Iașul mai are o echipă de fotbal, în Liga 3, ACS USV, care aparține de Universitatea de Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad”.

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Ce datorii are Politehnica Iași?

Politehnica are acum datorii de 2,7 milioane de euro din planul de insolvență. Din această sumă, 2,6 milioane de euro sunt către bugetul de stat și trebuie achitați între 2028 și 2029. Restul, de 100.000 euro, sunt către foști jucători și antrenori.

În plus, Poli Iași mai are și restanțe de două milioane de euro, acumulate după intrarea în insolvență. 700.000 de euro din această sumă este către angajați, restul fiind către bugetul de stat, persoane fizice și furnizori.

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Ovidiu Minea
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
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