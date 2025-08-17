Orașul devenit „zonă interzisă” peste noapte. Din cauza unui hotel deschis pentru migranți, localnicii au ajuns să se teamă pentru siguranța lor

Locuitorii unui oraș au ajuns să trăiască cu frică și să se teamă pentru siguranța lor și a copiilor. Liniștea a fost distrusă de deschiderea unui hotel de migranți. Din acel moment, susțin localnicii, orașul lor a devenit o adevărată „zonă interzisă”.

Orașul în care migranții au băgat spaima în localnici

Locuitorii unui oraș trăiesc clipe de groază de câteva luni bune. În zona lor, . Sute de persoane locuiesc aici, iar asta a perturbat liniștea și siguranța tuturor. Localnicii trăiesc cu frica în sân în fiecare zi și nu știu ce să mai facă.

Zona cu pricina se află în Northamptonshire, acolo unde locația hotelului Ibis a devenit azil pentru imigranți. Cei sub 2.000 de locuitori se declară nemulțumiți de faptul că nu mai au liniște și că au ajuns să le fie frică să își lase copiii să iasă seara pe stradă.

Locuitorii au declarat că din cauza hotelului devenit azil, zona s-a degradat semnificativ. Grupuri de bărbați hoinăresc până seara târziu pe străzi, joacă fotbal și fac gălăgie. Migranții au „invadat” zona și pare că au băgat deja spaima în localnici.

Din cauza lor, totul a devenit mult mai periculos și nimeni nu mai este în siguranță pe stradă. Recent, un episod în care le-a demonstrat tuturor că locul pe care îl numesc „acasă” nu mai este deloc așa cum obișnuiau să îl cunoască.

O femeie a fost atacată de un migrant

Femeia cu pricina a fost atacată de un migrant de 32 de ani. Acesta, pe numele său Ahmed Muhammad Almahi, a fost imediat identificat și acuzat de agresiune sexuală. Atacul a șocat întreaga comunitate de localnici, iar asta a dus la organizarea unor proteste chiar în fața hotelului Ibis.

Hotelul are o capacitate de 111 camere, ceea ce înseamnă că poate găzdui numeroși migranți. Cu cât aceștia sunt mai mulți, cu atât localnicii din Crick se simt mai în pericol. Drept dovadă, aceștia au solicitat companiei responsabile cu cazarea migranților să adopte o poziție mai fermă.

Pentru a-i mai liniști pe localnici, poliția a alocat ofițeri suplimentari în zonă, pentru a se asigura că nu se mai produc incidente. Consiliul parohial din Crick a emis și el o declarație prin care a subliniat faptul că nici el și nici Consiliul West Northamptonshire nu au fost de acord cu transformarea hotelului în azil pentru migranți.

„Consiliul parohial este conștient și extrem de îngrijorat de incidentele recente. Este important să subliniem că decizia de a caza migranți la Ibis a fost luată de guvernul central și nu a fost susținută de Consiliul West Northamptonshire sau de Consiliul parohial Crick, ambele obiectând ferm.”

Localnicii continuă să protesteze pentru ca autoritățile să ia măsuri

Localnicii din Crick nu au de gând să renunțe atât de ușor. Aceștia vor organiza constant proteste până când lucrurile se vor schimba. Totuși, se pare că vor mai avea de așteptat, căci recent, hotelul a mai primit un autocar plin cu migranți.

În ciuda protestelor, incidentele se întâmplă frecvent. La scurt timp după ce localnicii și-au manifestat nemulțumirile, un bărbat a fost agresat sexual de un migrant. Venit din Egipt, Mohammed Sharwarq a fost acuzat de agresiune prin lovire și agresiune sexuală.

Din cauza migranților, localnicii au ajuns să simtă că trăiesc într-un adevărat iad. Pentru , mai mulți locuitori din Crick au declarat că se gândesc serios să se mute, pentru binele lor și al copiilor.

„Ca tată a două adolescente, mă tem chiar și când merg la colțul străzii de la casa unui prieten. Dacă aș putea să mut familia într-un alt oraș, aș face-o.”

„E destul de intimidant când plimbi câinele și te întâlnești cu aceste grupuri de bărbați peste tot”.

„Știu că oamenii au avut probleme și că au nevoie de un loc unde să stea, doar că nu aici. Guvernul are multe de explicat. Transformă satul nostru într-un iad.”, sunt doar câteva dintre declarații.

Probleme similare există și în alte zone ale Marii Britanii. Conștient că situația ar putea escalada în orice moment, un deputat a cerut închiderea a trei hoteluri care găzduiesc migranți. Toate se aflau în apropierea litoralului, fapt ce ar fi putut afecta turismul din zonă.