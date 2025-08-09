Orașul din Europa care a fost invadat de șobolani uriași. Unele rozătoare au mărimea unei pisici

Orașul Middlesbrough din Marea Britanie a fost invadat de șobolani uriași. Probleme se tot amplifică de la o lună la alta, iar efectele se resimt în special în rândul locuitorilor, care sunt terorizați de rozătoare.

Cum a ajuns orașul Middlesbrough să fie invadat de șobolani

Practic problemele au început în momentul în care a fost redusă frecvența colectării gunoiului în urmă cu un an. Acum, orașul se confruntă cu , care mănâncă din gunoaie. Unele rozătoare au și aproape 60 de centimetri.

Jaime Lawrence, vânător de șobolani la Exopest Ltd, consideră că locuitorii din Middlesbrough și din zona vecină Redcar și Cleveland din North Yorkshire suferă din cauza reducerilor bugetare istorice ale consiliului local.

Astfel, nu e de mirare de ce orașul a fost invadat cu șobolani. Și se pare că nu doar străzile sunt un pericol. Inclusiv în mai multe toalete din casă, .

Jaime Lawrence le-a povestit celor de la Daily Mail că recent a fost găsit un șobolan de 56 de centimetri. Mai mult de atât, localnicii găsesc cadavre de rozătoare în descompunere pe proprietățile lor.

De ce a fost suspendat serviciul de combatere al dăunătorilor

Menționăm faptul că problemele ar putea fi rezolvate foarte ușor, dacă autoritățile locale s-ar implica. S-ar părea însă că există și alte chestiuni ce țin de administrație. Spre exemplu, Consiliul local condus de Partidul Laburist a suspendat serviciul de combatere a dăunătorilor în 2018.

Motivul invocat la acel moment a fost lipsa de fonduri. Ulterior, în anul 2024, consiliul local a redus și frecvența colectării gunoiului de la o săptămână la o dată la două săptămâni, încercând să evite declararea efectivă a falimentului.

Rozătoarele circulă libere pe străzi și intră și în case

Lawrence s-a arătat însă șocat de modul în care orașul a fost invadat de șobolani. Sunt rozătoare care aleargă în plină zi pe străzi, fără a părea deranjate. De asemenea, mărimea unor șobolani e de-a dreptul uriașă.

O femeie, spre exemplu, s-a trezit cu un șobolan de 60 de cm în propria casă. Iar asta în ciuda faptului că a încercat să-și mențină locuința impecabilă și a fost atentă la micile detalii.

„Era în această casă. A fost prinsă de serviciul de deratizare și de acolo provine fotografia. Dar am avut probleme în continuu și nu pentru că am o casă murdară. Așadar, presupunerea că trăim în condiții mizere este absolut greșită.

A fost găsită, a fost prinsă, dar este o problemă continuă, deoarece autoritățile locale nu fac nimic. Sunt nevoită să plătesc din buzunarul meu pentru serviciile de deratizare”, a spus femeia, în vârstă de 60 de ani, conform .

Ce alte zone din Marea Britanie mai sunt afectate

Lawrence, angajatul firmei de deratizare, a mai dezvăluit însă că rozătoarele s-au extins și în alte zone. Acesta a prins un șobolan de peste 50 de cm în Carlin How, la aproximativ 16 km vest de Middlesbrough.

Totodată, alte rozătoare au mai fost surprinse și în alte zone din apropierea orașului. „Dacă te duci în centrul orașului Middlesbrough și mergi pe orice alee, îi vei vedea alergând peste tot.

Situația este mai gravă în Middlesbrough decât în alte zone cu care avem experiență. Nu știu sigur de ce. Probabil că vina o poartă reducerile bugetare ale consiliului local.

De asemenea, oamenii sunt dezordonați și nu au grijă de ei înșiși. Mergi pe aleile din Middlesbrough și vezi gunoi peste tot. Oamenii aruncă resturi alimentare și saci de gunoi peste tot, în loc să le arunce la coșul de gunoi”, a completat el.

Cum ar putea fi soluționată problema

Potrivit acestuia, problema ar putea fi rezolvată într-un mod cât se poate de simplu, dacă administrația își dorește acest lucru. Mai exact, se pare că fix aceste reduceri bugetare, care au avut loc înainte ca consiliul să evite la limită emiterea unui ordin de „faliment” în conformitate cu secțiunea 114 în 2024, au contribuit la agravarea problemei rozătoarelor din oraș.

Dacă însă vor fi luate măsuri în acest sens, iar lucrurile vor reveni la normal, atunci rozătoarele ar putea dispărea și ele. Până atunci însă, oamenii sunt nevoiți să trăiască în teroare. Evident însă, va fi nevoie și de un efort din partea populației pentru un mediu mai curat.