Orașul din Europa în care se afla Giovanni Becali când a început Revoluția din decembrie 1989.“Luaţi-l de aici, că se droghează!”

Giovanni Becali, 73 de ani, și-a amintit că Revoluția din 1989 l-a prins în timp ce era plecat la Paris, cu treburi. Printre altele, voia să cumpere o mașină Mercedes, cel mai nou model la acea vreme, așa cum le promisese rudelor sale că va face. Printre cei cu care discuta cel mai des era chiar tatăl lui Gigi Becali, care nu îi lua în serios planurile.

Giovanni Becali era la Paris în decembrie 1989, la Revoluție. Discuția fabuloasă pe care a avut-o cu tatăl lui Gigi Becali înainte să plece

Tase Becali, care își dorea foarte mult căderea regimului comunist și a lui Nicolae Ceaușescu, nu a mai apucat să prindă Revoluția. A murit cu 10 zile înaintea lui Ceaușescu, . De asemenea, nu a mai apucat să-l vadă pe nepotul său, Giovanni, sosind în Pipera cu mașina Mercedes, așa cum promisese.

La Revoluție eram la Paris. Aveam nevasta acasă cu primele două fete. Cea mică e născută în 89, iar cea mare avea patru ani. Aveam niște treburi la Paris și dă telefon nevastă-mea. Zice ‘nu ești la hotel? Nu te uiți la televizor? Uită-te să vezi ce se întâmplă’. Eram la Mon Jardin, la Place de Republique, mâncam cu niște prieteni.

Dă ăla drumul la televizor, nu a mai mâncat nimeni. Am dat telefon acasă. ‘Tată, ce se întâmplă?’. ‘Se aud împușcături pe la aeroport, dar suntem bine’, mi-a zis. Îmi era teamă, îți dai seama. În zona de Nord, aeroportul din Băneasa e chiar în spatele caselor noastre.

Giovanni Becali s-a întors în Pipera cu un Mercedes 560 SL, așa cum le-a promis rudelor. Cum a reușit să bage pe mașina pe porțile casei

În 90, în primăvară, am venit cu un Mercedes 560 SL, ultimul model. Le promisesem că eu când mă întorc cu mașina nu o să intre pe porțile pe care băgați voi Dacia și un Moskvitch 408, al lui unchiu, tatăl lui Gigi. Când am venit, tata lu Gigi murise în 1989, înainte cu 10 zile să moară Ceaușescu.

L-a scuipat pe Ceaușescu toată viața pe televizor, ‘să mori înaintea mea’, și a murit cu 10 zile înaintea lui. Nu a apucat să vadă mașina de care îi ziceam. El îmi zicea că visez prea multe. Nostradamus eram, îi ziceam că se dărâmă cușmeliile astea și facem palate. ‘D-asta nu vine acasă, că se droghează copilul’, zicea el.

Când i-am zis și asta cu casele… exact ce le-am spus se întâmplă peste 2-3 ani. Erau plopi atunci în Pipera, stăteau pe bancă și cu tata. Au înnebunit toți când am venit, am tras oglinzile ca să intre în casă. Al doilea tată a fost tatăl lui Gigi pentru mine. Păi dacă avem casele una lângă alta”, la „Giovanni Show”.

