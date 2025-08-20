Orașul din Europa unde ar urma să se întâlnească Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. E aproape de România, e plin de turiști și are atracții speciale

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a venit cu o sugestie legat de orașul din Europa ideal pentru un summit. Politicianul susține că aici . Locul este aproape de România, e plin de turiști din toată lumea și are atracții speciale și frumoase.

Orașul din Europa unde ar putea să se întâlnească Vladimir Putin și Volodimir Zelenski

Destinația europeană unde s-ar putea vedea Vladimir Putin și Volodimir Zelenski pentru un acord de pace nu este departe de țara noastră. E la mică distanță de România și reprezintă un centru financiar internațional.

Emmanuel Macron este cel care a venit cu această propunere. Președintele francez consideră că summitul dintre cei doi șefi de stat ar putea să aibă loc în Elveția. Orașul luat în calcul se află în extremitatea vestică a țării.

Se găsește pe malul celui mai mare lac din Europa, denumit lacul Leman. Concret, este vorba de Geneva care beneficiază de atracții inedite. Turiștii din toate colțurile lumii aleg acest oraș pentru obiectivele speciale.

Localitatea este a doua din țară, după Zürich, și prima din zona franceză în ceea ce privește populația. Geneva e capitala cantonului care poartă același nume. Cercetătorii mai transmit că locul este cunoscut drept „capitala păcii”.

Vizitatorii sunt atrași datorită arhitecturii și râurilor Ron și Arve, care se varsă în lacul Leman. Elveția are multe limbi oficiale, însă cea mai populară este limba franceză. Geneva este situată în partea francofonă a țării, cunoscută și sub numele de Romandia.

Geneva, orașul încadrat de munți

Geneva este așezat pe cele două maluri ale Rhonului. este încadrat de numeroși munți pe care îi împarte cu Franța. Printre aceștia se numără Les Voirons, Le Saleve, Le Mont de Sion, Le Vuache si masivul Jura.

Cei care ajung în această destinație turistică pot observa două roci care datează din ultima eră glaciară. Una dintre acestea a fost aleasă de către Guillaume-Henri Dufor drept referință pentru calcularea tuturor altitudinilor din Elveția.

De asemenea, turiștii care ajung în portul de pe malul lacului Leman se bucură de o priveliște impresionantă. Vizitatorii pot admira parcurile exemplare cu floră și faună acvatică. În plus, pot fotografia cheiurile înflorite sau mulțimea gălăgiosă de lebede.

Celebrul jet de apă nu trebuie trecut cu vederea de niciun călător. Acesta a fost inițial o simplă supapă de securitate a uzinei hidraulice de la Coulouvreniere. De-a lungul anilor s-a transformat într-un veritabil simbol al Genevei.

A devenit o atracție turistică începând cu anul 1981, scrie . În 1951 jetul de apă a fost echipat cu o stație de pompat autonomă care propulsează 500 l de apă pe secundă. Jetul de apă atinge o înălțime de 140 m. Are o viteză de 200 km/h.

Obiective turistice din Geneva

Orașul vechi din Geneva este unul dintre principalele obiective turistice. Cunoscut de localnici drept Vieille Ville, acest loc îi poartă pe vizitatori pe străzi înguste și printre clădiri istorice. Piața Bourg-de-Four era odinioară spațiul unde romanii își comercializau mărfurile.

Un farmec aparte se întâlnește și dacă turiștii pășesc în Temple St. Pierre. Catedrală veghează de pe deal deasupra orașului. A fost ridicată între anii 1160-1252, pe locul unei vechi basilici din secolul al VI-lea. Combină stilurile arhitecturale gotic și vechi.

Magazinele de suveniruri, cafenelele și restaurantele sunt la fiecare pas. Galeriile de artă și muzeele sunt ideale pentru cei care adoră cultura și istoria. De asemenea, turiștii trebuie neapărat să treacă pragul locurilor preferate de localnici.

Printre acestea se numără Café de Bourg-de-Four sau La Clémence. Ciocolata elvețiană poate fi degustată cu mare încredere la Chocolates Tea Room. Geneva este ideală pentru o plimbare pe faleza de promenadă a lacului Leman.

Cel mai important centru de cercetare fizică, construit în Geneva

Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară (CERN) reprezintă cel mai important centru de cercetare fizică din lume. Instituția a fost construită prin eforturile comune a 21 de țări state membre ale Uniunii Europene.

Laboratorul, cu o înălțime de 40 de metri, studiază particulele elementare. Mont-Saleve este dedicat turiștilor care vor să se bucure de liniște și peisaje uimitoare. Vizitatorii trebuie să urce cu telecabina pentru a putea ajunge pe vârful muntelui.

Amatorii de drumeții au posibilitatea să meargă pe diferite trasee sau să practice ciclismul montan. Totodată, turiștii care ajung în Geneva pot realiza zboruri cu parapanta sau pot face schi fond în timpul iernii.

Turnul Molar, Clădirea Arsenal și Catedrala Sfântul Petru sunt alte atracții inedite din Geneva. Bazilica Notre Dame și Catedrala Sfintei Cruci sunt lăcașuri de cult perfecte pentru credincioși. Grădina Botanică este ideală pentru fotografii instagramabile.