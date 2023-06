Orașul din județul Vaslui care dă numele unei stele: “Am avut o surpriză plăcută”

Un astronom a dat numele unei stele după orașul de unde a fost descoperită, din județul Vaslui. Este vorba despre o descoperire foarte importantă, a doua de acest fel din oraș.

Orașul din județul Vaslui care dă numele unei stele. Cine este cel care a descoperit-o

Începând cu această săptămână, orașul Bârlad din județul Vaslui a ajuns un nume important pe harta astronomiei mondiale. O nouă stea poartă numele acestuia, fiind a doua în această situație.

Cel care a descoperit steaua este directorul observatorului astronomic din localitate, Ciprian Vântdevară. Steaua a fost descoperită atunci când a explodat și a devenit novă. Acest cataclism s-a produs în galaxia Andromeda, care e cea mai apropiată de . Steaua descoperită luna aceasta se numește Bârlad V2.

“În noaptea de 8-9 iunie am avut o surpriză plăcută. Am observat o novă, am presupus că este o novă în Adromeda. Confirmarea a venit tot din partea unor astronomi amatori, unul din Ungaria și altul din China.

Am constatat că e o novă rapidă, pentru că s-a stins foarte repede. Din experiență știu că novele rapide durează două săptămâni, aceasta descoperită de noi a durat trei zile”, a declarat Ciprian Vântdevară, potrivit .

Aceasta a fost cea de-a treia descoperire făcută de către Ciprian Vântdevară la din Bârlad. Prima stea pe care a descoperit-o se numește Bârlad V1 și se află în galaxia noastră, la 4.000 de ani lumină de Pământ.

“Pe lângă numele de catalog, 2023 kdb, mai poartă și numele suplimentar Bârlad V2. Lumina de la stea a avut nevoie de trei milioane de ani să ajungă la noi sau, mai bine spus, că fenomenul observat e noi a avut izbucnire în strălucire în urmă cu trei milioane de ani.

Pentru că noi când privim cerul nu vedem fenomenul în timp real”, a mai explicat astronomul. Inclusiv membrii astroclubului Perseus din oraș sunt entuziasmați de această descoperire.

Pentru directorul observatorului astronomic a fost o adevărată “onoare și șansă” să descopere această stea, deși în România nu există un laborator atât de performant precum cele din alte țări. Cu “un telescop mic”, Ciprian Vântdevară a reușit să facă această descoperire.