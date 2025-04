Orașul din lume vizitat de peste 60 de milioane de turiști anual. Multe persoane au fost atrase de el și s-au stabilit aici: “O combinație bună”

Orașul din lume, vizitat anual de peste 60 de milioane de turiști, îi atrage pe mulți. Oamenii ajung să se stabilească acolo în număr mare, fiind și un loc foarte populat.

Orașul din lume vizitat de peste 60 de turiști în fiecare an

, numit și orașul tuturor posibilităților, este vizitat anual de peste 60 de milioane de turiști. Mulți dintre cei care ajung aici sunt atrași de acest oraș și rămân acolo, unde își caută job, în timp ce alții îl vizitează anual.

ADVERTISEMENT

Cei mai mulți dintre turiști sunt americani, în jur de 50 de milioane pe an. Alți 10 milioane de turiști vin din toate părțile lumii. În acest an, un nou record de vizitatori ar putea fi stabilit.

Turiștii spun că niciun loc nu seamănă cu acest oraș, care este dificil de descris într-un singur cuvânt. Orașul e descris ca fiind haosul perfect organizat. Orașul are o populație de peste 8 milioane de locuitori.

ADVERTISEMENT

“Auzi tot felul de limbi, fel şi fel de oameni, totul e aşa o adunătură de peste tot. O combinaţie bună!”, “Foarte mulţi oameni, foarte multă mişcare. Mereu ai ceva de făcut”, spun turiștii care ajung în New York.

Turismul are un rol important în economia locală. Anual, aduce un buget de 6,8 miliarde de dolari. Recordul de vizitatori s-a înregistrat în 2019, atunci când 66,6 milioane de turiști au vizitat New York. În 2025, sunt așteptați peste 67 de milioane de vizitatori, adică de 70 de ori mai mulți decât cei care vizitează București.

ADVERTISEMENT

Cum arată turul orașului New York

Printre cei stabiliți la New York se numără și Maja, care s-a mutat în oraș cu 40 de ani în urmă. A fost cucerită de farmecul orașului și a devenit ghid turistic. Aceasta are grupuri de turiști veniți din toate țările, inclusiv din România.

ADVERTISEMENT

“Îi ducem în centrul oraşului şi începem cu plimbări în China Town, care este preferatul meu. Este o parte extraordinară a oraşului. Te simţi de parcă ai călătorit în altă ţară. Este parte din New York dar au propria lor societate, cultură, limbă. Acolo nu vorbesc prea mulţi limba engleză.

Aşa că începem turul cu plimbări în China Town. Avem 3 ore. Ne urcăm în autobuz şi ne plimbăm până la jumătatea podului Brooklyn, mergem în parcul Battery, la memorialul turnurilor gemene iar în drumul nostru înapoi la hotel ne oprim şi la gara centrală, care este de asemenea preferata mea.

Am turişti greci, danezi, norvegieni, suedezi. Şi eu sunt din Suedia. Am turişti sud-africani, de obicei în luna decembrie. Am avut şi câteva grupuri de români şi nu o spun doar din complezenţă dar chiar mi-au plăcut. Sunt sofisticaţi, drăguţi şi uşor de lucrat cu ei. Unul din grupurile mele preferate”, Maja Kihlstedt, ghid turistic New York, potrivit .

Mulți români au rămas în New York

Printre cei care s-au stabilit în se numără și mai mulți români, care au fost fermecați, la rândul lor, de acest oraș. Chiar dacă locuiesc în alte părți din SUA, vizitează regulat “orașul care nu doarme niciodată”.

“Stau cu familia în Nashville, Tennessee de 25 de ani şi am venit să o vizitez pe verisoara mea care stă aici in Long Island şi mâine plecăm spre casă.”

“Şi eu de dinainte de revoluție, am plecat cu două săptămâni inainte de revolutie. Am lucrat multi ani în New York acum nu mai lucrez chiar în oraş, în afara oraşului sunt dar cunosc bine oraşul. Vin în fiecare săptămâna aici la activităţi culturale”, au spus două românce stabilite în SUA.

Printre atracțiile turistice care pot fi vizitate în New York se numără cunoscuta Times Square, dar și podurile peste apă, construite cu mai bine de un secol în urmă, precum și clădirile spectaculoase, inclusiv zgârie-nori.