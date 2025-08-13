News

Orașul din România care a interzis fumatul în spații publice. Ce amenzi pot primi cei care încalcă legea

Andreea Stanaringa
13.08.2025 | 09:50
Orasul din Romania care a interzis fumatul in spatii publice Ce amenzi pot primi cei care incalca legea
Fumatul în spații publice nu mai este permis într-un mare oraș din țară. Sursa foto: Pixabay/Colaj Fanatik

Într-un mare oraș din România, fumatul în spații publice a fost interzis. Cei care nu respectă legea vor fi sancționați cu amenzi, conform autorităților.

Fumatul interzis în spații publice într-un oraș din România

În Cluj-Napoca, fumatul în spațiile publice, care includ și stații de transport în comun, parcuri și baze sportive, a devenit interzis. Sunt vizate și dispozitivele electronice pentru fumat, cum ar fi cele cu tutun încălzit, dar și țigările electronice.

Persoanele care nu vor respecta această regulă vor fi amendate chiar și cu 500 de lei. În oraș au fost montate și panouri pentru a arăta restricția.

Panourile respective aveau, până acum, doar rol informativ. De miercuri, 13 august, vor fi aplicate și alte sancțiuni. În luna mai, Consiliul Local a adoptat această hotărâre, care a intrat în vigoare la 90 de zile din acel moment.

La festivaluri  și la evenimente publice, organizatorii vor fi obligați să delimiteze special zone pentru fumători, atunci când este cazul. În parcuri, dar și în bazele sportive vor fi astfel de zone.

Persoanele care sunt prinse fumând în spațiile interzise riscă să primească amenzi între 100 și 500 de lei. Sancțiunile vor fi aplicate de către polițiștii locali.

De ce a fost luată această măsură

Scopul acestei inițiative este acela de a reduce expunerea la fumat pasiv, dar și creșterea calității vieții în spațiile publice. Prin această măsură, este încurajat un comportament responsabil în comunitate, după cum a transmis Primăria Cluj-Napoca în urmă cu câteva luni.

“Este o măsură în ton cu orașele europene moderne. Ne dorim ca spațiile publice să fie cu adevărat pentru toți – curate, civilizate și sigure”, a precizat primarul Emil Boc, potrivit stiridecluj.ro.

În alte țări europene, fumatul este deja interzis. Franța se numără printre țările în care a fost aplicată această regulă. Locuitorii, dar și turiștii nu au voie să fumeze în parcuri, pe plaje sau în stațiile mijloacelor de transport în comun, începând din iunie 2025. Nu se poate fuma nici în apropierea școlilor.

În plus, în Milano, Italia, fumatul este interzis pe străzi începând de la 1 ianuarie 2025. Se permite fumatul doar în cazul în care persoanele se află la cel puțin 10 metri distanță de alți oameni.

Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
