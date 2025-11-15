Sport

Orașul din România care l-a impresionat pe italianul care e de 15 ani în țara noastră: ”Nu mă face să simt dorul de casă”

Alessandro Caparco este italianul care a venit în România în urmă cu aproape 15 ani și a rămas aici. Și-a construit o carieră solidă și parcă a uitat de țara lui.
Valentina Vladoi
15.11.2025 | 09:00
Alessandro Caparco recunoaște că se simte în siguranță în România. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Alessandro Caparco, fost portar la echipe importante din România, a vorbit despre experiența sa la noi în țară. S-a atașat enorm de un oraș în ultimii ani și a lăsat în spate dorul de casă.

Cine este Alessandro Caparco

Alessandro Caparco are 42 de ani și a bifat o carieră impresionantă. Acesta a fost portar la mai multe echipe importante din România. Printre acestea se numără ASA Târgu Mureș, Poli Iași sau Concordia Chiajna și nu numai.

Deși s-a născut la Moncalieri, de câțiva ani buni, acesta este stabilit în România. De altfel ultima funcție deținută de acesta a fost cea de antrenor cu portarii la Dinamo București.

Activitatea și-a început-o însă în Italia. La început de drum, acesta a jucat pentru mai multe echipe. Printre acestea s-au numărat Moncalieri, Ivrea și Grosseto. Totuși, acum el recunoaște că România este casa sa.

Ce oraș l-a impresionat pe faimosul italian

Menționăm faptul că Alessandro Caparco a ajuns în România în 2010. La acel moment, el s-a transferat de la Grosseto la ASA Tg. Mureș. Iar alegerea s-a dovedit a fi una cât se poate de bună în timp.

Într-un interviu acordat recent pentru iAMsport.ro, fostul portar a recunoscut că s-a îndrăgostit de București. I se pare cel mai frumos oraș din România și de altfel singurul care l-a făcut să uite de dorul de casă.

„Bucharest (n.r. București). Nu se compară! Pentru mine, Bucharest este cel mai frumos oraș, adică unde mă simt cel mai bine. Bucharest nu mă face să simt dorul de casă”, a mărturisit Alessandro Caparco, pentru sursa citată.

Alessandro Caparco recunoaște că se simte în siguranță în România

Printre altele, fostul portar a recunoscut că se simte în siguranță la noi în țară. Fiul său are 10 ani, iar de Halloween a mers singur la colindat. Dacă ar fi locuit însă în Italia, acest lucru nu ar fi fost posibil.

„Când a fost seara de Halloween, copilul meu spune: ”Vreau să colind”. Și i-am zis: ”Du-te”. Copilul meu are 10 ani, dacă eram în Italia nu-l lăsam, niciodată nu l-aș fi lăsat”, a mai dezvăluit acesta, în interviul acordat.

Alessandro Caparco a rememorat de asemenea și un incident care a avut loc în Italia, într-un club. Era alături de Giuseppe, fost jucător la Juventus, Lazio și Genoa. Fără să își dorească, cei doi au ajuns în centrul unui conflict.

„Eram odată la club, cu Giuseppe Sculli, fotbalist important, a jucat mulți ani în Serie A. El era nepotul unui mare boss din Ndragheta, se știe asta. Avea o mașină foarte frumoasă, un Mercedes, era bombă.

Și când am ieșit de la club erau niște băieți acolo, era așezați pe mașină, se sprijineau. I-am rugat frumos să plece și s-a declanșat scandalul. Erau mai mulți așa că am luat ceea ce trebuia să luăm. Ei erau șase sau șapte, noi doi. În fine, după aceea a sunat de vreo două ori din mașină, nu știu exact iar ziua următoare clubul nu mai era”, a dezvăluit Caparco.

