Orașul din România care se află în topul celor pe care nu trebuie să le ratezi în 2025. Merită să-l vizitezi, se află într-un loc de vis, ai parte de aer curat și mâncare bună

Orașul din România inclus pe lista celor mai atractive destinații, Best of the World 2025. Este o oază de aer curat și unul dintre locurile preferate ale românilor, situat nu foarte departe de București.

Orașul din România pe care trebuie să-l vizitezi în 2025

National Geographic a făcut publice destinațiile incluse în topul Best of the World 2025. Iar printre acestea se numără și un alt vizitat de o mulțime de turiști în orice perioadă a anului.

Astfel, în prestigioasa listă se regăsește Brașovul. Destinația a fost descrisă ca fiind un loc „al pădurilor străvechi, al satelor rustice și al Carpaților”. Ghidul a mai subliniat, de asemenea,

Este vorba despre singurul aeroport construit în țara noastră după cinci decenii, iar prin intermediul acestuia, regiunea a devenit mai accesibilă vizitatorilor din zonele mai îndepărtate.

În clasamentul întocmit de National Geographic se mai regăsesc și alte destinații celebre, precum Guadalajara, Mexic, pentru festivalul de mariachi, Boise, Idaho – aici are loc festivalul Jaiald, dar și Bangkok și Los Angeles, notează

Este cel mai atractiv oraș din România

Pe de altă parte, conform Indexului de Atractivitate Urbană, realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare (IOV), atât pentru mutarea definitivă, cât și pentru locuirea temporară.

Aici există numeroase atracții turistice, iar cei care nu sunt adepții traseelor turistice, se pot bucura de aerul curat, dar și de mâncarea bun. Vizitatorii au la dispoziție numeroase restaurante din care să aleagă.

„Acest rezultat este în acord cu concluziile Indexului de Performanţă Urbană, bazat pe date obiective, lansat de noi în luna iunie, care a evidenţiat că divertismentul are cea mai mare importanţă relativă în performanţa unui oraş.

În noul Index de Atractivitate Urbană, bazat pe percepţiile publicului, s-a confirmat aceeaşi tendinţă: opţiunile de petrecere a timpului liber au cea mai mare importanţă relativă în percepţia atractivităţii unui oraş”, a dezvăluit Florian Filat, director executiv al Institutului pentru Orașe Vizionare, citat de