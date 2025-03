Orașul din România care se va dezvolta din ce în ce mai mult, o investiție de maximă importanță îl va plasa imediat în urma Bucureștiului. Se află într-o zonă spectaculoasă, are cazări bune și mâncare gustoasă

Mai multe zone din România urmează să treacă printr-o perioadă foarte bună din punct de vedere economic. Orașul aflat într-o zonă geografică superbă care se va dezvolta radical grație investițiilor.

Brașov, orașul din România care se va dezvolta accelerat în următoarea perioadă

Vin vești excelente pentru economia și piața muncii din țara noastră. În următorii ani, urmează să treacă printr-o perioadă de transformări menite să aducă o bună dezvoltare.

Astfel, se pare că noi mărci internaționale de renume își vor face apariția pe piața locală. Potrivit datelor Est Hospitality, sintetizate de BREC & RPC, în România urmează să fie finalizate 32 de hoteluri cu peste 4.500 de camere.

Numai în București vor apărea 15 noi hoteluri. Vor fi dotate cu aproape 2.300 de camere. Fără îndoială, cea mai așteptată deschidere este cea a Corinthia Grand Hotel du Boulevard, cu 30 de apartamente, care ar urma să se deschidă în această primăvară.

Imediat după București, în acest top al orașelor unde se vor inaugura noi hoteluri, se află Brașovul. Sub poalele Tâmpei vor apărea 8 hoteluri de top. Ele vor avea în total 1.236 de camere, arată . Aceste hoteluri sunt:

Kempinsky Poiana Brașov – 120 camere

ibis Styles – 126 camere

Movenpick Poiana Brașov – 150 camere

DoubleTree by Hilton -154 camere

Hilton Garden Inn – 156 camere

AC by Marriott – 161 camere

Mercure Brașov Center – 180 camere

Hyatt Regency – 189 camere

Orașul Brașov se remarcă în prezent ca ”unul din cele mai active hub-uri hoteliere”

Datele Est Hospitality arată faptul că, după Capitală, Brașovul se evidențiază în prezent ca unul din cele mai active hub-uri hoteliere. Dar asta nu este nicio surpriză.

Orașul din Ardeal este în continuă creștere ca destinație turistică și ca centru strategic. În 2024, în zonă, Swissotel a inaugurat o locație la Poiana Brasov, în timp ce ”alte 1.100 de camere sunt în dezvoltare de la branduri precum Hyatt, Kempinski, Mercure, AC by Marriott, Hilton Garden Inn, Ibis Styles, sau Double Tree by Hilton”, potrivit datelor Est Hospitality, sintetizate de BREC & RPC.

Brașov, inclus de National Geographic pe lista celor mai atractive orașe din lume

Anul trecut, o surpriză extrem de plăcută a venit pentru România din partea prestigioasei reviste National Geographic. Aceasta și-a publicat lista celor mai bune locuri de vizitat în 2025. Am aflat că orașul Brașov a fost inclus pe lista scurtă a destinațiilor obligatorii din Europa.

”Orașul medieval Brașov este poarta de intrare în regiunea Transilvania, un ținut al pădurilor străvechi, al satelor rustice și al vârfurilor Carpaților. Iar cu noul său aeroport – primul din România în 50 de ani – ținutul lui Dracula este mai accesibil.

Explorează regiunea pe Via Transilvanica, un traseu de drumeție finalizat în 2022, care se întinde pe 1.400 de kilometri de la granița cu Ucraina până la Dunăre”, arată National Geographic, pe .

În ghidul intitulat – Best of the World 2025 – , cu zone renumite, precum Guadalajara, Barbados, Abu Dhabi și Arhipelagul Stockholm.