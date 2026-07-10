Orașul din România în care ajunge Nadia Comăneci la 50 de ani de la prima notă de 10. Ce eveniment deosebit are loc aici

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În 2026 se împlinesc 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii. Nadia Comăneci este sportiva care se bucură de această performanță, dovadă că este așteptată în perioada următoare într-un oraș din România. E vorba de un eveniment care îi este dedicat.

Nadia Comăneci, deplasare într-o localitatea românească

Nadia Comăneci are parte de multe aprecieri datorită rezultatelor pe care le-a obținut în carieră. Muzeul Național de istorie a României din București omagiază cei 50 de ani care au trecut de la prima notă de 10. Instituția face acest lucru prin intermediul unor .

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Expoziția intitulată „Nadia Comăneci – Drumul către perfecțiune” nu este singura pe care autoritățile o organizează perioada aceasta. Fosta gimnastă, care , este așteptată în mai multe localități din țara noastră. După ce a fost primită cu fast și laude în orașul natal, Onești, merge și în alte regiuni.

Pe data de 16 iulie urmează să fie prezentă într-un oraș din Oltenia. Slatina organizează un eveniment aniversar important care va avea loc pe stadionul ALRO. Acesta are loc cu ajutorul Asociației ASES și a Comitetului Olimpic și Sportiv Român în cadrul manifestării care poartă denumirea „Împreună pentru Excelență”.

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Manifestarea care o are în centrul atenției pe Nadia Comăneci începe de la ora 16:00. Astfel, comunitatea locală are ocazia unică de a o întâlni pe cea mai mare gimnastă a tuturor timpurilor. Momentul este gândit pentru cei mici, dovadă că organizatorii din Slatina au pregătit un program cu rol educativ și inspirațional.

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Ce urmează să facă Nadia Comăneci

Se așteaptă ca punctul culminant să se desfășoare în intervalul orar 16:30 – 17:00. Acesta este momentul în care marea campioană va avea un dialog deschis cu locuitorii. Mai mult decât atât, Zeița de la Montreal va lua parte la o sesiune de întrebări și răspunsuri, cei prezenți urmând să afle mai multe despre cariera sa.

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Toți vor putea descoperi omul din spatele unei cariere construite prin disciplină, curaj și muncă. Totodată, în cadrul evenimentului Nadia Comăneci îi va premia pe copiii participanți. Ulterior, programul va continua cu demonstrații sportive și momente artistice deosebite, care vor surprinde din pline.

Aceste demonstrații îi vor încânta, cu siguranță, pe oamenii care vor fi în tribunele arenei. Manifestația unde va fi prezentă Zeița de la Montreal își propune să combine celebrarea unei performanțe istorice cu mesajul educativ transmis noilor generații. La eveniment au fost invitați și reprezentanți ai administrației publice locale și județene.

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Printre numele sonore din politică se numără prefectul județului Olt, subprefectul, precum și cei din conducerea Consiliului Județean Olt. Primarul municipiului Slatina, Mario-Lucian De Mezzo, nu va lipsi. De asemenea, viceprimarii și parlamentarii de Olt vor fi disponibili pentru a sta de vorbă cu fosta gimnastă româncă.