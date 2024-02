Orașul din România în care funcționează grădinița non-stop. Părinții lasă aici copiii luni și îi iau acasă vineri

Unde găsim grădinița din România cu program non-stop. Aici, părinții își pot lăsa copiii încă de luni și îi iau acasă abia vinerea, în cazul în care programul nu le permite o alternativă.

Lupeni, orașul din România în care funcționează grădinița non-stop

Părinții foarte ocupați dintr-o localitate situată într-un județ al Transilvaniei primesc o veste bună. În Lupeni, județul Hunedoara, găsim .

Instituția educațională este deschisă zilnic, de luni dimineață, până vineri seara. În prezent, sunt aproape 80 de copii aici. Părinții îi pot aduce pe micuți încă de luni dimineața și apoi îi pot ridica abia vineri seara. De copii au grijă educatoarele. Grădinița mai dispune de asistente medicale, un doctor și bucătărese.

”Grădinița noastră este singura din județ care este o grădiniță cu program săptămânal care funcționează de lunea până vinerea, 24 de ore din 24. Se poate veni începând cu ora 6 dimineața.

Se poate lăsa până vineri copilul sau, dacă sunt şi părinți care doresc să-și ia copiii zilnic pot să o facă până seara la ora 20.00, ceea ce-i ajută foarte mult pe cei care nu termină programul la ora 16.00”, spune Marinela Neamțu, director Grădinița Lumea Copiilor Lupeni, conform .

Care este tariful pe zi pentru un copil, la grădinița non-stop

În prezent, 77 de copii sunt . Conducerea unității dezvăluie că cererea a fost însă mult mai mare pentru. Motivul este acela că orarul de funcționare vine în sprijinul părinților care muncesc până seara.

Suma pe care părinții o scot din buzunar pentru cei mici este una modică. Tariful este 13 lei pe zi pentru mâncarea care le este pregătită celor mici în bucătăria grădiniței. Sursa citată mai scrie că la grădinița din Lupeni sunt și copii din Uricani, Vulcan sau Aninoasa.

Clădirea în care se află grădinița se află într-un imobil al fostei fabrici de textile din Lupeni. Primăria a anunțat că vrea să o reabiliteze. ”Această clădire este compusă din două instituții ale statului.

Într-o jumătate se află grădinița și în cealaltă jumătate se afla AJOFM-ul. AJOFM-ul a fost mutat la fosta stomatologie. Vrem ca jumătatea în care a funcționat AJOFM-ul să o introducem în circuitul de învățământ. O să mărim numărul de cazări pe care copiii o să îl aibă în municipiul Lupeni”, a declarat Lucian Resmeriță, primarul municipiului Lupeni.

”Ne-ar fi foarte utilă cealaltă jumătate de clădire. Am înțeles că o vom și avea. Am mai înființa o grupă și am mai crea niște spații în plus, de relaxare pentru copii. Avem niște idei pentru copii”, a spus și directorul unității de învățământ.