Orașul din România în care gimnastica se transformă în monument. Sandra Izbașa și Cătălina Ponor sunt omagiate

ADVERTISEMENT

Sandra Izbașa și Cătălina Ponor sunt doar dintre cele mai mari gimnaste, cu performanțe notabile în sport. Iată care este orașul din România care recurge la un gest de onoare. Acesta este dedicat campioanelor care au adus țării noastre premii importante, dar și laude.

Sandra Izbașa și Cătălina Ponor, omagiate într-o localitate din România

La 9 ani de la retragerea din gimnastică, Cătălina Ponor (38 ani), . În schimb, Sandra Izbașa (35 ani) s-a concentrat pe viața personală. Dublă campioană olimpică a apărut într-o celebră emisiune cu . Show-ul a fost difuzat de către Antena 1.

ADVERTISEMENT

Ambele au cariere impresionante în spate, dar au decis să renunțe după ani în care au muncit din greu. Acum, sunt recompensate pentru eforturile pe care le-au depus. Autoritățile dintr-o localitate din România au decis să facă un pas semnificativ în această direcție și urmează să le onoreze.

Primăria orașului Deva, locul unde s-au antrenat multă vreme, a anunțat planul pe care vrea să-l pună în aplicare. Mai exact, s-a decis să le fie adus un omagiu prin realizarea a două busturi de marmură extrem de importante. Ele se vor ridica în Piața Cetății, pe Aleea Gimnastelor, inaugurată în anul 2008.

ADVERTISEMENT

Această alee a fost amenajată în semn de recunoștință față de rezultatele obținute de sportivele din lotul olimpic în întrecerile naționale și internaționale. În acest moment, ansamblul conține 15 busturi executate de către artistul plastic Ioan Șeu. Printre sportivii de renume se numără Nadia Comăneci, Lavinia Agache, Ecaterina Szabo și Monica Roșu.

ADVERTISEMENT

Andreea Răducan, Daniela Silivaș, Maria Olaru, Simona Amânar, Daniela Șofronie, Gina Gogean, Lavinia Miloșovici sunt, de asemenea, onorați printr-un bust de marmură în oraș. Astfel, Consiliul Local Deva a aprobat proiectul de hotărâre privind amplasarea busturilor. Mai mult decât atât, autoritățile au transmis că în același loc se va regăsi inclusiv bustul antrenorului Nicolae Forminte.

ADVERTISEMENT

Decizia luată de autoritățile locale

Primarul orașului Deva, Lucian Ioan Rus, a declarat că proiectul care le are în centrul atenției pe Sandra Izbașa și Cătălina Ponor este unul important. Politicianul, care este la conducere din anul 2024, dorește ca prin realizarea busturilor de marmură să-și arată respectul pentru sportivii care au scris istorie pentru țara noastră.

„Este un demers prin care ne onorăm trecutul și, în același timp, investim în inspirația generațiilor viitoare. Este felul nostru de a transforma recunoștința în memorie durabilă și de a duce mai departe, cu demnitate, spiritul unei tradiții care a făcut istorie.

ADVERTISEMENT

Le mulțumesc tuturor celor care, de-a lungul timpului, au contribuit la dezvoltarea și la susținerea gimnasticii – sportivi, antrenori și toți cei implicați în acest domeniu. Este un demers prin care ne onorăm valorile și oferim generațiilor viitoare modele autentice”, a declarat edilul din Deva, Lucian Ioan Rus, scrie .