Orașul din România în care Ion Țiriac investește o sumă fabuloasă. Ce vrea să facă, de fapt

ADVERTISEMENT

În urmă cu câțiva ani Ion Țiriac spunea care este orașul din România pe care-l admiră. A vrut să facă aici mai multe demersuri, însă unele dintre ele au picat din cauza unor neînțelegeri. Fostul mare jucător de tenis investește de această dată o sumă fabuloasă și nu se oprește aici cu ideile sale.

Ion Țiriac, investiție uriașă în localitatea sa de suflet

Ion Țiriac (86 ani) intenționează să ducă la bun sfârșit unul dintre proiectele în care are mare încredere. Celebrul miliardar român după ce a anunțat ce vrea să facă peste hotare. E gata să achiziționeze încă o locuință de suflet în țara pe care o vizitează constant.

ADVERTISEMENT

Fostul tenismen nu uită nici de plaiurile mioritice. În localitatea sa de suflet, Brașov, afaceristul a vrut să facă mai multe investiții, doar că s-a lovit de numeroase piedici. Din fericire, lucrurile par că și-au găsit o rezolvare în ceea ce privește un proiect pe care-l are în minte de mai mulți ani.

Acum, este dispus să scoată din buzunar suma de 1 milion de euro pentru a ridica de la zero un patinoar. Inițial, nu s-a înțeles cu edilul din oraș, care nu i-a oferit un teren pentru această construcție. În prezent, oficialii au transmis că se va folosi fostul ștrand din cartierul Noua.

ADVERTISEMENT

Potrivit , primăria Braşov şi Fundaţia care îi aparține lui Ion Ţiriac au ajuns la un acord. Cele două părți au semnat în urmă cu puțină vreme o înțelegere prin care au stabilit că în perioada următoare va prinde contur un plan inedit. Concret, este vorba de Complexul Sportiv „Ion Ţiriac Braşov”.

ADVERTISEMENT

„Primăria propune, în partea din faţă dreapta (actuala parcare), amenajarea unei zone pentru practicarea sporturilor cu mingea – două terenuri de sport. În partea din spate stânga – este prevăzută construirea unui patinoar”, a declarat Horaţiu Felix Balazs (USR), mai arată sursa menționată.

ADVERTISEMENT

Undă verde pentru proiectul lui Ion Țiriac

Mai mult decât atât, oficialul din Brașov a mai subliniat că în partea din spate dreapta a construcției, spre fostul teren de zgură, se va face o zonă de alergare. Totodată, complexul ridicat de Ion Țiriac va dispune, pe lângă patinoar, și de două terenuri pentru sporturi cu mingea.

Ideea de a construi acest proiect inedit nu este una nouă. Fostul tenismen și-a dorit să ridice din banii proprii un patinoar în orașul de sub Tâmpa încă din perioada 2023-2024. Miliardarul dorea să ofere baza sportivă în mod gratuit municipalității.

ADVERTISEMENT

În aceeași notă, Ion Țiriac spunea la un moment dat că are de peste 40 de ani un teren în Bacău. Vrea să construiască ceva pe acesta, însă nu știe dacă face o şcoală, o grădiniță sau un club. În ceea ce privește sportul a avut o .