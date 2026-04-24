Orașul din România în care Ion Țiriac își face muzeu. Expune toți elefanții pe care i-a împușcat în Africa

Are afaceri de milioane de euro și continuă să facă investiții majore. În cadrul unui interviu acordat recent, Ion Țiriac a spus care este orașul din România în care își face muzeu. Fostul mare jucător de tenis a anunțat că expune toți elefanții pe care i-a împușcat în ultimii ani.

Ion Țiriac, planuri pentru deschiderea unui muzeu

După ce a spus care este , Ion Țiriac (86 ani) a venit cu o mărturie unică. Celebrul om de afaceri a vorbit despre localitatea în care se învârt multe dintre business-urile sale și unde are de gând să deschidă o locație dedicată celor mici.

Unul dintre planurile sale mărețe prevede ridicarea unui muzeu special, unde copiii se vor bucura de exponate speciale. Fostul tenismen a dezvăluit că va expune cei doi elefanți pe care i-a doborât datorită pasiunii sale pentru vânătoare. Animalele au fost ucise pe teritoriul african, unde miliardarul deține și proprietăți de lux.

Locația pentru această idee este aproape de locul unde se află colecția sa impresionantă de mașini. Concret, este vorba de orașul Otopeni, situat în județul Ilfov, la mică distanță de București. Ideea muzeului a venit după ce a fost în China, unde a vizitat fabrici de natură artificială. În perioada următoare afaceristul are nevoie de frunze și iarbă pentru a-și atinge scopul.

„Vreau să fac Muzeul Animalelor. Îl fac lângă cel al mașinilor din Otopeni. Nu vreau să-i spun al vânătorii, pentru că sunt prea multe discuții. O să fie Muzeul Animalelor pentru copii. Că-mi aduc toate animalele pe care le am la Brașov, naturalizate, nu împăiate. Am elefanți, girafe…

În 60 de ani am împușcat doi elefanți. Unul era atât de bătrân, în Tanzania, că-i ajungeau colții pe pământ. Iar pe-al doilea l-am împușcat în Botswana. Am văzut zece mii de elefanți, dar doar doi am împușcat în 60 de ani”, a spus Ion Țiriac, în emisiunea Prietenii lui Ovidiu, conform .

Unde se află elefanții vânați de Ion Țiriac

Fostul jucător de tenis vrea să le facă o mare bucurie copiilor prin intermediul celor doi elefanți pe care i-a vânat. Ion Țiriac și-a arătat exponatele prietenilor apropiați, precizând că acestea se găsesc în orașul său de suflet, Brașov. Sunt păstrați într-o clădire de 5000-6000 de metri.

Până își va vedea visul îndeplinit afaceristul român are nevoie de o serie de aprobări. E conștient că va fi un parcurs greu și anevoios, motiv pentru care nu are o dată preconizată pentru inaugurarea muzeului din Otopeni. Locația se va situa între muzeul de mașini și Muzeul Rachetelor, o altă idee genială.

„Acolo o să fie o coadă mare, copiii n-au văzut în viața lor așa ceva. Cum să stea ei în viața lor în fața unui elefant?! Îmi trebuie 500 de metri de ecrane. Asta o să fie o problemă mult mai mare pentru că o să-ți trebuiască aprobări.

Am 1.200 de rachete de tenis! Cea mai mare colecție din lume, din 1800 până în ziua de astăzi. Și celebrități, tot… Istoria rachetei. Maximum doi ani. Vreau să termin repede pentru că sunt foarte grăbit la vârsta mea.

D-asta am fost în China. Am nevoie de ecrane pentru că în spatele animalelor voi proiecta jungla. O treabă complexă și costisitoare", a mai spus Ion Țiriac.