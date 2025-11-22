Orașul din România în care s-ar muta Ciprian Ciucu dacă ar trebui să părăsească Bucureștiul. Răspunsul sincer dat de primarul Sectorului 6

News

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a dezvăluit, în emisiunea FANATIK EXCLUSIV, care este orașul din România unde s-ar putea dacă ar pleca vreodată din București.
Adrian Baciu
22.11.2025 | 16:03
EXCLUSIV FANATIK
Care e orașul din România unde s-ar putea Ciprian Ciucu dacă ar pleca din București. Sursa foto: colaj Fanatik
Ciprian Ciucu, actualul primar de la Sectorul 6, a dezvăluit care sunt zonele din țară pe care le admiră grație dezvoltării lor. Candidatul la Primăria Capitalei a spus și care e orașul din România în care s-ar muta în situația ipotetică în care ar trebui să părăsească Bucureștiul.

Cluj-Napoca, Oradea sau Brașov? Care e orașul din România unde s-ar putea Ciprian Ciucu dacă ar pleca din București

Prezent vineri în platoul emisiunii FANATIK EXCLUSIV, candidatul Partidului Național Liberal la alegerile pentru Capitală de pe 7 decembrie, Ciprian Ciucu, a făcut un exercițiu de imaginație. El și-a imaginat un scenariu ipotetic în care ar pleca din București și ar trebui să aleagă un alt mare oraș.

A enumerat mai multe localități din centrul și vestul țării despre care a spus că îl impresionează prin dezvoltarea lor. Pus de moderatorul emisiunii să aleagă un singur oraș mare din Ardeal unde s-ar muta, acesta a indicat Cluj – Napoca. A notat că și Oradea îi place, dar răspunsul final a fost Clujul.

Sunt zone din București care nu s-au schimbat de 20-30 de ani. Te duci în alte orașe și vezi că lucrurile s-au mai mișcat acolo”, a afirmat liberalul. A fost întrebat apoi dacă este un oraș care îi place în mod special. ”Unde te-ai muta, tu, dacă ar fi să te muți, de exemplu”, s-a auto-întrebat Ciucu.

Și tot el a răspuns imediat: ”Îmi place foarte mult Brașovul, îmi place mult Oradea, Clujul. Clujul, cred că-mi place. Acolo m-aș muta pentru că viața e mai dinamică decât în Brașov. Da, Clujul l-aș alege”.

De ce s-ar muta Ciprian Ciucu în Cluj – Napoca. Ce îl atrage în orașul din Transilvania

Ciprian Ciucu a enumerat și câteva motive pentru care Cluj – Napoca ar fi orașul unde ar putea să locuiască. În primul rând, a vorbit de dezoltarea orașului într-o zonă frumoasă. Apoi, a spus că este o zonă studențească, dinamică, cu un mediu de afaceri similar.

”Lucrurile care s-au întâmplat acolo pe o perioadă mai lungă de timp (n.r. în Cluj-napoca), că nu poți să fii magician ca primar. S-a dezvoltat într-o zonă foarte faină. Este un oraș studențesc, dinamic, cu mediu de afaceri dinamic. Are un vibe. Și acum crește foarte frumos Oradea. Atrage Oradea.

Eu chiar v-am răspuns la întrebare pentru că m-am imaginat pe mine făcând o alegere, pentru mâine, unde aș vrea să trăiesc”, a mai adăugat Ciprian Ciucu.

