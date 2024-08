Orașul din România în care se construiește un mall ca în Dubai. E ireal ce se face aici

Într-un mare oraș din țară se construiește un mall ca în Dubai. Zona este foarte vizitată de turiști și se află în regiunea Transilvaniei. Locul este considerat a fi printre cele mai frumoase din țară și se află într-o oarecare competiție de dezvoltare cu Bucureștiul.

La Cluj-Napoca s-a făcut un pas important la nivel local, care va atrage și mai mulți turiști. S-a relocat o fostă fabrică, Carbochim, care este cel mai mare producător de abrazive profesionale din România, pentru a se crea un mall impozant.

Pe aproximativ 14 hectare se întinde fosta platformă industrială Carbochim, dar activitatea se mai desfășura doar pe 30% din întreaga suprafață. Cât costă tot acest proiect ambițios?

”La Cluj-Napoca am făcut un pas important în proiectul nostru de reconversie a fostei platforme industriale Carbochim. Votul Consiliului Local confirmă că proiectul este aliniat cu viziunea Municipalităţii privind dezvoltarea oraşului şi a regiunii.

Propunem o investiţie amplă, cu funcţiuni multiple, un proiect verde, cu focus pe cultură, ce redă oraşului o zonă gri până acum, total inaccesibilă clujenilor. Este o continuare firească a experienţei dobândite în ultimul deceniu prin dezvoltarea de proiecte majore de regenerare urbană în marile oraşe din ţară.

Particularitatea propunerii pentru Cluj-Napoca este dată de faptul că am menţinut fabrica-reper pentru oraş, am relocat-o şi retehnologizat-o, fără întreruperea activităţii. Am cooptat în proiect experţi din numeroase domenii, acesta fiind şi primul concept al biroului olandez de arhitectură UNStudio, renumit pentru lucrările sale la nivel mondial, şi aşteptăm cu entuziasm să creăm un nou spaţiu pentru clujeni, bazat pe aşteptările lor”, a transmis Iulian Dascălu, președintel companiei Iulius, cea care se ocupă de realizarea mall-ului.

Din ce va fi compus mall-ul din Cluj-Napoca

Pentru optimizarea și eficientizarea activității s-au investit aproape 7 milioane de euro. Așa cum a menționat Iulian Dascălu complexul . Proiectul va fi unul verde și se va pune mare accent pe cultură. În noul mall se vor găsi și un centru de arte performative sau o sală de spectacole.

Totodată, se vor include și spații pentru evenimente în aer liber, dotate cu echipamente adaptate noilor tehnologii. O cinema în spațiu deschis în mod cert îi va încânta pe vizitatori sau pe turiștii de peste hotare. Va exista și o librărie-concep și se vor găsi și locuri unde se va putea face sport.

La toate acestea, se vor adăuga și toate celelalte care ar trebui să se regăsească într-un mall, precum magazine cu haine, cu bijuterii magazine cu obiecte pentru casă, cafenele, restaurante, supermarket, fresh market, hub medical și multe altele.

Totodată, mall-ul va dispune de aproape 4800 de locuri de parcare, iar pentru un acces facil la el se vor investi 30 de milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii. În proiect a fost inclus și Someș, pentru a fi deschis în premieră accesul publicului la râu.