Orașul din România în care vor să se mute cei mai mulți români. Are multe parcuri, aer curat și este foarte apreciat de turiștii străini

Localitatea românească în care vor să se stabilească cei mai mulți cetățeni. Are zone cu verdeață, aer proaspăt și este adorată de turiștii de peste hotare. Se află foarte aproape de București și mai ales, de Valea Prahovei.

Primăria orașului a transmis în cursul zilei de joi, 6 iunie 2024, că Brașovul s-a clasat pe prima poziție în topul unui studiu realizat la nivel național și efectuat de AHA Moments, la solicitarea Destinaţii Vizionare.

Conform acestei cercetări, românii au votat zona drept locul în care s-ar muta oricând pentru că are foarte multe atracții. Printre avantajele alese de oameni se numără natura, aerul curat și parcurile pentru a face sport și pentru a petrece timp de calitate.

De asemenea, respondenții au mai luat în calcul și faptul că oraşul „este un loc de unde poţi să porneşti afaceri de succes”. Al doilea loc a fost ocupat de Cluj-Napoca, în timp ce locul trei îi aparține orașului Sibiu. Următoarele orașe din top sunt Oradea, Timişoara, Constanţa şi Bucureşti.

„Braşovul continuă să fie cel mai atractiv oraş din România, atât prin modul sustenabil în care se dezvoltă şi condiţiile pe care le oferă celor care trăiesc şi lucrează aici, cât şi ca cea mai importantă atracţie turistică”, a transmis Primăria Braşov, scrie .

Brașov, orașul cu aer curat și multe parcuri

Brașov este în momentul de față un oraș cu aer curat și multe parcuri destinate sporturilor și petrecerii timpului liber. Specialiștii spun că localitatea ocupă locul 9 în România la nivelul calității aerului, care a crescut semnificativ în ultimii ani.

Mai mult decât atât, municipiul se clasează pe poziția 289 într-un clasament realizat de Agenția Europeană de Mediu, relatează . În studiu au fost incluse 375 de orașe din țările membre ale SEE.

Când vine vorba de plimbări și obiective, unul dintre parcurile care nu trebuie ratate este Nicolae Titulescu, situat la poalele Tâmpei. Este unul dintre cele mai vechi din și mai poartă denumirea de Parcul Central.

Turiștii îl găsesc în apropiere de Hotelul Aro Palace, Casa Armatei, Biserica Sfânta Treime și Primăria Brașov. Are specii rare de plante și arbori, parcul fiind spectaculos indiferent de anotimp. În plus, are locuri de joacă pentru copii, mese pentru jucătorii de șah și o fântână arteziană, care merge doar vara.

Parcul Schaeffler Livada Poștei este amenajat pe o colină, lucru care îi dă o unicitate aparte. Are trei alei largi care urcă și care conduc călătorii printre flori și copaci către băncile de unde poate fi admirat în liniște orașul.

Turiștii români sau străini se pot bucura de relaxare și în parcul din Cartierul Noua, care este o zonă de agrement foarte frumoasă. Are un lac înconjurat de o pistă ideală pentru promenade și mișcare, dar și hidrobiciclete și bărci.

În plus, are o tiroliană care trece pe deasupra lacului și care se întinde pe o lungime de 507 metri. Această tiroliană face legătura dintre Parcul Noua și Parc Aventura Brașov, care este aflat destul de aproape.