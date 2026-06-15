Orașul din România numit ”Happening City” de către Nadia Comăneci: ”Lumea investește enorm de mult în sport, în educația copiilor”

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În weekendul care s-a încheiat, evenimentele majore Sports Festival și TIFF, ambele găzduite de municipiul Cluj-Napoca, au inclus în premieră prezența din postura de oaspete special a ”Zeiței de la Montreal”. Ajunsă în orașul de pe malurile Someșului după mai mulți ani, Nadia Comăneci a remarcat o serie de aspecte pozitive care se petrec de mai mulți ani în această zonă. Cum a caracterizat legenda din gimnastică orașul din Ardeal.

Ce a spus Nadia Comăneci după ce a vizitat Cluj-Napoca pentru a doua oară în ultimul deceniu: ”Este Happening City!”

La mijlocul acestei luni, cea mai mare gimnastă din istorie, cunoscută și ca sportiva de 10 a României, Nadia Comăneci, 64 de ani, a făcut un veritabil tur de forță al Clujului. Revenită în acest municipiu după aproape un deceniu, Zeița de la Montral a subliniat cât de important este sportul pentru dezvoltarea tinerilor.

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Vineri, 12 iunie, Nadia a participat la TIFF.25. În cadrul acestui eveniment a fost prezentată o scurtă parte din documentarul legendei din sport. Nadia Comăneci a susținut, duminică, 14 iunie, în BTarena din Cluj-Napoca, în cadrul Sports Festival, un discurs laudativ despre tot ceea ce se întâmplă în această parte a țării.

de tot ce a văzut la Cluj-Napoca. Aceasta a numit orașul ”Happening City”, potrivit . Deși Sports Festival a ajuns la ediția a 7-a, Nadia a recunoscut că nu a mai participat niciodată la eveniment. Acum, ea a fost prezentă în țară pentru diferitele manifestări din ”Anul Nadia”.

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”Este un moment emoționant (n.r. revenirea la Cluj), faptul că am venit la acest festival de sport (n.r. Sports Festival) și de film (TIFF.25). Eu am fost la Cluj, aici, în 2017, la Campionatul European de Gimnastică. Am asistat la evoluției Cătălinei Ponor. Știam că acest oraș este, cum spunem noi ‘The Happening City’ (orașul în care se întâmplă lucruri), unde lumea investește în sport, în educația copiilor și în a le crea posibilități de a se dezvolta în viață”, declarat Nadia Comăneci, duminică.

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Nadia speră ca și alte orașe din țară să se dezvolte sportiv precum Cluj-Napoca

La evenimentul din Cluj, marea noastră campioană a mai subliniat faptul că părinții, profesorii și antrenorii au un rol esențial în apropierea copiilor de mișcare, într-o perioadă în care timpul petrecut în fața ecranelor a devenit o normalitate. Nadia este de părere că sportul trebuie să facă parte din viața copiilor de la vârste fragede. Ea spune că cei mici ar trebui încurajați să încerce mai multe discipline înainte de a alege una singură.

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Micuții trebuie să aibă și un ”teren” propice pentru a fi inițiați în marea performanță. În acest sens, Nadia Comăneci speră ca și alte orașe din țara noastră să copieze și să implementeze modelul sportiv al Clujului. ”Fiecare copil trebuie să își găsească această unealtă care îi ajută să treacă peste atacurile de anxietate, panică. Și noi, adulții avem aceste momente. Trebuie să înțelegem de ce le avem. Copiii trebuie să comunice cu părinții. Sper ca și alte orașe să preia acest sistem de la Cluj-Napoca. Să integreze aceste evenimente sportive benefice pentru copii. Celor mici le recomand să încerce cel puțin trei-patru sporturi”, a mai spus Nadia Comăneci, conform presei locale.

Zeița de la Montreal, dezvăluiri despre secretele din spatele notei de 10 din urmă cu o jumătate de secol

la Montreal. Vorbim de prima notă perfectă din istoria Jocurilor Olimpice. Tot la Cluj, într-un dialog cu publicul, cea mai mare gimnastă a tuturor timpurilor a vorbit despre începuturile ei în sport, despre rolul sportului în educația copiilor și despre momentul care a schimbat pentru totdeauna istoria sportului mondial.

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”Eu eram la grădiniță și primul meu concurs, înainte de a începe gimnastica, la cinci ani, a fost un concurs de triciclete. Mama îmi spune că tricicleta mea avea o roată din față strâmbă, dar tot am câștigat. Spune că aveam această ambiție de a vedea ce înseamnă să fii prima, dorința de a depăși pe cineva.

Este bine ca toți copiii să încerce mai multe sporturi. De aceea este foarte bine-venit acest Sports Festival, pentru că îi introduce pe copii în foarte multe sporturi și ei își dau seama pe parcurs ce li se potrivește”, a punctat Nadia Comăneci.