Sport

Orașul din România unde apare o arenă de lux! Peste 20 de milioane de euro pentru un OZN: ”O minunăție!”

O arenă de lux, demnă de secolul în care ne aflăm, este aproape de a fi inaugurată în România. Orașul în care publicul se va putea bucura de acest veritabil ”OZN” arhitectural.
Adrian Baciu
16.02.2026 | 17:15
Orasul din Romania unde apare o arena de lux Peste 20 de milioane de euro pentru un OZN O minunatie
3 poze
Vezi galeria
Tulcea, orașul din România unde apare o arenă de lux. Cum arată acest ”OZN”. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

În ciuda unei perioade dificile din punct de vedere economic, în România continuă investițiile în infrastructura sportivă. Orașul important din Dobrogea unde se ridică o arenă de lux. Aproape 25 de milioane de euro s-au investit într-un veritabil OZN.

Când au început lucrările la ”OZN-ul” din Tulcea. La ce sumă se ridică investițiile în Sala Polivalentă

În ultimii ani, în România au apărut mai multe arene moderne. În Capitală, dar și în alte orașe mari, precum Cluj-Napoca, Craiova sau Arad, publicul se bucură de stadioane sau săli de 5 stele. În curând, într-o altă zonă din România, mai exact în Dobrogea, iubitorii de sport vor putea participa la competiții găzduite de o arenă de secol 21.

ADVERTISEMENT

Lucrările la Sala Polivalentă din Tulcea, considerată  ”un proiect de referință pentru infrastructura sportivă din România”, prind tot mai mult contur. Într-o serie de imagini postate de constructor se poate observa cum acest ”OZN” este aproape finalizat.

Teoretic, Sala Polivalentă din Tulcea ar trebui să fie gata în aprilie 2025 și predată beneficiarului final. E vorba de Consiliul Județean Tulcea. Încă din urmă cu mai mulți ani, s-a stabilit costul final ca fiind undeva la 120 de milioane de lei (circa 25 de milioane de euro). Suma provine de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Națională de Investiții (CNI). Proiectul sălii din orașul de la malul Dunării s-a concretizat în anul 2020. Apoi, lucrările au început efectiv în primăvara anului 2022. Cele mai mari progrese s-au făcut în 2024 și 2025.

ADVERTISEMENT
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat...
Digi24.ro
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”

Ce spun oficiali din sportul românesc despre sala modernă din Tulcea: ”Este o minunăție!”

În cursul acestui an, teoretic, noua Sală Polivalentă din Tulcea va fi terminată și predată beneficiarului. Locația arată ca un veritabil OZN. Este extrem de impunătoare în orașul cu Dobrogea, cu un design inedit care simbolizează, atunci când este luminată, peștii în valurile Dunării.

ADVERTISEMENT
Omul pe care Gheorghe Hagi l-ar vrea afară din FRF, pentru a prelua...
Digisport.ro
Omul pe care Gheorghe Hagi l-ar vrea afară din FRF, pentru a prelua echipa națională. Prunea: "Neapărat!"

Într-o intervenție la postul de radio Sport Total FM, Mihaela Grecu, antrenor la CSȘ Tulcea și director tehnic în cadrul Federației Române de Baschet, s-a arătat impresionată de construcția care se ridică în municipiul de la malul Dunării.

”Minunea aceea de sală este o construcție începută în primăvara anului 2022. La începutul acestei veri se va finaliza și va fi predată de CNI. Această sală este alcătuită dintr-o sală de joc și una de antrenament. Sala este o minunăție. Seara arată ca un OZN, când este luminată cu forme de valuri ale Dunării și pești. Arată foarte frumos. Consiliul Județean Tulcea vrea să omologheze sala pentru sporturile de sală: baschet, handbal, volei și futsal.

ADVERTISEMENT

Avem săli de conferință, spații pentru presă, săli de fotografiat și transmisii și foarte multe vestiare la fiecare nivel. Avem și sală pentru antidoping, iar la subsol există o parcare cu 78 de locuri. Înainte, în acest loc se afla vechea sală polivalentă, dar nu mai era viabilă.

La clubul nostru avem 7 secții: atletism, baschet, volei, handbal, lupte, futsal și caiac. Când se va preda sala la începutul verii, se vor face omologările pentru fiecare sport. Toate sunt conforme cu Federațiile Internaționale pe vârste, juniori și seniori.”, a afirmat Grecu.

Ce capacitate va avea OZN-ul din Tulcea. Sala va găzdui meciuri și competiții din mai multe sporturi

Oficialul din cadrul FRB a mai adăugat că sala din Tulcea va fi omologată pentru baschet, handbal, volei și futsal. Va avea o capacitate de 4.700 de locuri. Sala va mai dispune de un teren principal de competiții, înconjurat de tribune, un teren de antrenament situat în subsolul clădirii, sub amprenta terenului principal, parcare subterană, vestiare pentru echipe și oficiali, spații pentru presă și sală de conferințe.

Costurile totale ale noii Săli Polivalente din Tulcea se vor apropia de 24.000.000 de euro. ”Sperăm ca această sală să devină un punct de plecare în dezvoltarea sporturilor de echipă tulcene și nu numai. Cred că va fi una dintre cele mai frumoase săli de sport din țară, care va deveni, din punct de vedere al aspectului, și un punct de atracție turistică în municipiul Tulcea. Părerea mea este că va fi un briliant al orașului”, spunea, în 2025, președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu.

Ruptură între Costel Gâlcă şi jucătorii de la Rapid?! Dezvăluiri din vestiar
Fanatik
Ruptură între Costel Gâlcă şi jucătorii de la Rapid?! Dezvăluiri din vestiar
Gabriel Torje a semnat cu Antena 1! Emisiunea la care va participa fostul...
Fanatik
Gabriel Torje a semnat cu Antena 1! Emisiunea la care va participa fostul mijlocaș de la Dinamo
FK Csikszereda, comunicat de ultimă oră după amenzile primite de la FRF pentru...
Fanatik
FK Csikszereda, comunicat de ultimă oră după amenzile primite de la FRF pentru afișarea simbolurilor Ținutului Secuiesc. Prima reacție a președintelui: „Este război deschis!”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Gică Hagi nu vine la națională din cauza lui Mihai Stoichiță! De ce...
iamsport.ro
Gică Hagi nu vine la națională din cauza lui Mihai Stoichiță! De ce este ”Lippi” intangibil în fața ”Regelui”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!