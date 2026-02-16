Orașul din România unde apare o arenă de lux! Peste 20 de milioane de euro pentru un OZN: ”O minunăție!”

ADVERTISEMENT

În ciuda unei perioade dificile din punct de vedere economic, în România continuă investițiile în infrastructura sportivă. Orașul important din Dobrogea unde se ridică o arenă de lux. Aproape 25 de milioane de euro s-au investit într-un veritabil OZN.

Când au început lucrările la ”OZN-ul” din Tulcea. La ce sumă se ridică investițiile în Sala Polivalentă

În ultimii ani, în România au apărut mai multe arene moderne. În Capitală, dar și în alte orașe mari, precum Cluj-Napoca, Craiova sau Arad, publicul se bucură de stadioane sau săli de 5 stele. În curând, într-o altă zonă din România, mai exact în Dobrogea, iubitorii de sport vor putea participa la competiții găzduite de o arenă de secol 21.

Lucrările la Sala Polivalentă din Tulcea, considerată ”un proiect de referință pentru infrastructura sportivă din România”, prind tot mai mult contur. Într-o serie de imagini postate de constructor se poate observa cum acest ”OZN” este aproape finalizat.

Teoretic, Sala Polivalentă din Tulcea ar trebui să fie gata în aprilie 2025 și predată beneficiarului final. E vorba de Consiliul Județean Tulcea. Încă din urmă cu mai mulți ani, s-a stabilit costul final ca fiind undeva la 120 de milioane de lei (circa 25 de milioane de euro). Suma provine de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Națională de Investiții (CNI). de la malul Dunării s-a concretizat în anul 2020. Apoi, lucrările au început efectiv în primăvara anului 2022. Cele mai mari progrese s-au făcut în 2024 și 2025.

Ce spun oficiali din sportul românesc despre sala modernă din Tulcea: ”Este o minunăție!”

În cursul acestui an, teoretic, noua Sală Polivalentă din Tulcea va fi terminată și predată beneficiarului. Locația arată ca un veritabil OZN. Este extrem de impunătoare în orașul cu Dobrogea, cu un design inedit care simbolizează, atunci când este luminată, peștii în valurile Dunării.

Într-o intervenție la postul de radio , Mihaela Grecu, antrenor la CSȘ Tulcea și director tehnic în cadrul Federației Române de Baschet, s-a arătat impresionată de construcția care se ridică în municipiul de la malul Dunării.

”Minunea aceea de sală este o construcție începută în primăvara anului 2022. La începutul acestei veri se va finaliza și va fi predată de CNI. Această sală este alcătuită dintr-o sală de joc și una de antrenament. Sala este o minunăție. Seara arată ca un OZN, când este luminată cu forme de valuri ale Dunării și pești. Arată foarte frumos. Consiliul Județean Tulcea vrea să omologheze sala pentru sporturile de sală: baschet, handbal, volei și futsal.

Avem săli de conferință, spații pentru presă, săli de fotografiat și transmisii și foarte multe vestiare la fiecare nivel. Avem și sală pentru antidoping, iar la subsol există o parcare cu 78 de locuri. Înainte, în acest loc se afla vechea sală polivalentă, dar nu mai era viabilă.

La clubul nostru avem 7 secții: atletism, baschet, volei, handbal, lupte, futsal și caiac. Când se va preda sala la începutul verii, se vor face omologările pentru fiecare sport. Toate sunt conforme cu Federațiile Internaționale pe vârste, juniori și seniori.”, a afirmat Grecu.

Ce capacitate va avea OZN-ul din Tulcea. Sala va găzdui meciuri și competiții din mai multe sporturi

Oficialul din cadrul FRB a mai adăugat că . Va avea o capacitate de 4.700 de locuri. Sala va mai dispune de un teren principal de competiții, înconjurat de tribune, un teren de antrenament situat în subsolul clădirii, sub amprenta terenului principal, parcare subterană, vestiare pentru echipe și oficiali, spații pentru presă și sală de conferințe.

Costurile totale ale noii Săli Polivalente din Tulcea se vor apropia de 24.000.000 de euro. ”Sperăm ca această sală să devină un punct de plecare în dezvoltarea sporturilor de echipă tulcene și nu numai. Cred că va fi una dintre cele mai frumoase săli de sport din țară, care va deveni, din punct de vedere al aspectului, și un punct de atracție turistică în municipiul Tulcea. Părerea mea este că va fi un briliant al orașului”, spunea, în 2025, președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu.