Orașul din România unde Nadia Comăneci va avea o statuie uriașă și un parc cu numele ei. Anunțul lui Ion Țiriac

ADVERTISEMENT

În vara lui 2026 se împlinesc exact 50 de ani de la perfecțiunea absolută obținută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976. Au început deja să curgă distincțiile pentru legendara noastră gimnastă. Ele au venit, momentan, de peste hotare. În țară, ”Zeița de la Montreal” urmează să aibă o statuie uriașă și un parc cu numele ei. Orașul care îi pregătește aceste surprize.

Parc cu numele Nadiei Comăneci. Planul Primăriei Capitalei pentru ”Zeița de la Montreal”, dezvăluit de Ion Țiriac

”Anul Nadia Comăneci” vine cu surprize nenumărate pentru cea considerată de mulți cea mai mare gimnastă din istorie. În această primăvară, ”Zeiţa de la Montreal” a fost la Bruxelles, în Parlamentul European, în cadrul evenimentului ”The Legacy of Nadia Comăneci, 50 Years On”. Apoi, la Madrid, la Gala Laureus, românca a primit premiul pentru întreaga activitate.

ADVERTISEMENT

Odată cu apropierea zilei istorice de 18 iulie, Nadia va avea parte de surprize importante și din partea conaționalilor săi. Chiar în ziua când se împlinesc cei 50 de ani de la momentul Montreal, ”Zeița” noastră va primi niște chei de la Ion Țiriac. Acesta urmează să-i dăruiască o sală de sport complet echipată. Aici se vor putea antrena 1.000 de copii pasionați de gimnastică.

Apoi, un parc din București urmează să-și schimbe numele în ”Nadia Comăneci”. Parcul Izvor, situat în centrul Capitalei, lângă Palatul Parlamentului, va primi noua denumire la data de 18 iulie, ziua în care se vor marca cei 50 de ani de la momentul în care Nadia Comăneci a obţinut nota 10 la Montreal.

ADVERTISEMENT

. ”Nu știu dacă fac o greșeală și-mi cer scuze Primăriei Generale, dar știu că numele Nadiei Comăneci va avea un parc. Strada nu-i putea să-i dea că era în viață, însă parc da. Să zică dumnealor unde e, să nu mă ia gura pe dinainte să fac o greșeală. Un parc foarte important!”, a spus afaceristul, la .

ADVERTISEMENT

Ce statuie impresionantă va apărea în Parcul ”Nadia Comăneci”

Se pare că alegerea acestui parc din Capitală care să-i poarte numele Nadiei nu este un fapt întâmplător. Pe marea noastră campioană o leagă multe amintiri plăcute de acest loc. Aceasta a avut casă nu departe de acesta. Când era mai tânără, ea obişnuia să traverseze parcul respectiv mergând spre Facultatea de Fizică şi Sport, fostul ICEF, unde era studentă, notează .

ADVERTISEMENT

În acest parc va fi instalată și o statuie cu ”Zeița de la Montreal”. Tot Ion Țiriac a dezvăluit și acest lucru. ”Acolo trebuie o statuie de patru metri și jumătate, trei sute de kilograme de bronz. Să o vezi de la 200, 300 de metri. Se va face și aia! Costă câteva sute de mii în Europa, câteva zeci de mii în China. Lucrează extraordinar de ieftin și dacă nu mai bine”, a spus miliardarul, despre statuia pe care Primăria Generală o va face pentru Nadia.

Ce a realizat Nadia Comăneci în iulie 1976 la Montreal: ”17 secunde din viața mea la Jocurile Olimpice au schimbat totul”

În acest an se împlinesc 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii. . La Jocurile Olimpice din Canada, Comăneci a făcut istorie devenind prima gimnastă care a obținut nota 10 perfect într-o competiție olimpică.

ADVERTISEMENT

Momentul istoric s-a petrecut la paralele, pe 18 iulie. Și a fost un moment, la propriu, de doar 17 secunde. Tot la Montreal, la doar 14 ani, românca a câștigat în total trei medalii de aur (individual compus, paralele, bârnă), una de argint (echipă) și una de bronz (sol), obținând în total șapte note de 10.

Pe 20 aprilie 2026, Nadia Comăneci a primit premiul pentru întreaga activitate la Gala Laureus, care a avut loc la Madrid. ”Când a trebuit să concurez la paralele, nu m-am simțit chiar atât de nesigură. Vă mulțumesc foarte mult pentru premiu. Mai ales venind din partea dumneavoastră, care m-ați salvat. Aș spune că este aniversarea celor cinci note de 10 perfecte, pentru că 50 de ani pare o perioadă atât de îndepărtată. Eram doar o fetiță care își urma pasiunea. 17 secunde din viața mea la Jocurile Olimpice au schimbat totul”, a declarat Nadia pe scenă.