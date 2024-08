Orașul din România unde oamenii nici nu vor să audă de București. E la doi pași de Capitală, dar traiul aici e de 5 ori mai bun. Casele sunt ieftine, drumurile bune și agitația nici nu există. Mii de oameni s-au mutat în ultima perioadă

Orașul din România unde oamenii nici nu vor să audă de București e la doar câteva minute de Capitală. Mii de oameni s-au mutat în ultima perioadă aici, având în vedere că traiul e cu mult mai bun.

Orașul din România unde oamenii nici nu vor să audă de București

. Totul depinde de ceea ce îți dorești. Cine caută liniște și vrea să scape de aglomerație, ar putea avea câteva bătăi de cap. Nimic nu este însă imposibil.

Iar pentru că cele mai multe oportunități pe plan profesional sunt în București, multă lume caută să se mute aici. Prețurile au explodat însă pe piața imobiliară, iar orașul a devenit din ce în ce mai aglomerat.

Adevărul este că există alternative, care de altfel sunt și mai bune. Orașul din România unde oamenii nici nu vor să audă de București este unul dintre ele. Poți ajunge ușor la muncă, în Capitală, având în vedere că e vorba despre doar câteva minute de mers.

Despre ce este vorba? Despre Buftea. Sigur ai auzit despre acest oraș superb. E încărcat de istorie și are numeroase atracții turistice. Chiar și așa, puțină lume ia în calcul să se mute aici, pentru că nu știe ce o să găsească.

Buftea a primit statutul de oraș în anul 1968. Iar de atunci și până în prezent, locul s-a tot dezvoltat. Acum, , iar altele aleg să vină în concediu pentru a se relaxa.

Adela Popecu și Radu Vâlcan, experiență unică la Buftea

De altfel Domeniul Știrbei este renumit pentru festivalurile de muzică sau concerte. Tot aici există și Palatul Știrbey, dar și Capela Știrbey. Într-un singur loc găsești liniște, dar și alte activități.

Orașul din România unde oamenii nici nu vor să audă de București este deci perfect pentru o viață nouă. Iar de altfel acesta nu are construcții haotice așa cum se regăsesc în Chiajna, ori în Bragadiru sau Popești-Leordeni. Drumurile sunt și ele unele cât se poate de bune.

De asemenea, nu există niciun ansamblu rezidențial, iar abia târziu s-au început noi construcții aici. Dincolo de asta există o mulțime de magazine, școli, dar și grădinițe, locul fiind perfect în special pentru familii.

Orașul din România unde oamenii nici nu vor să audă de București este adorat și de vedete. De altfel Adela Popescu și Radu Vâlcan au trăit aici o bună perioadă de timp. Acum câțiva ani, vedeta recunoștea că nu avea nevoie de nimic altceva.

„Noi viața asta am învățat s-o avem. Eu mai mult că el, pentru că el e abia în al doilea an la Buftea. Eu în Buftea am tot ce-mi trebuie. Ajung dimineață, îmi beau cafeluța, mai stau ce mai stau, mănânc un sandviș la machiaj, dorm un pic, am totul foarte bine stabilit, un orar de viață normal, cum îl ai tu, dar în alte condiții.

Avem și locuri în care mâncăm, ne plimbam pe străduțele din Buftea… Cei care locuiesc acolo sunt obișnuiți cu noi, ne-au văzut și cu bigudiuri, și nemachiați, și plânși…”, povestea Adela Popescu la un moment dat, conform .