Orașul din România unde oamenii se revoltă din cauza stadionului de 15 milioane de euro: „Să mutați groapa de gunoi! Așa se fură banii!”

Municipiul Târgoviște se află într-o situație rar întâlnită în fotbalul mondial. Deși este un oraș relativ mic, cu puțin peste 60.000 de locuitori, va dispune de două stadioane moderne, construite în ultimii ani. Lucrările la Dâmbovița Arena au intrat în faza finală, însă nu toată lumea este entuziasmată.

Echipa e în liga a doua, dar orașul va avea două stadioane ultramoderne!

este o arenă construită de la zero, cu facilități la standarde actuale: nocturnă, vestiare moderne, spații media și condiții conforme cerințelor pentru competițiile de primă ligă. Investiția a fost realizată cu sprijinul autorităților locale și județene, cu scopul declarat de a dezvolta infrastructura sportivă din zonă.

În același timp, Târgoviște mai dispune de , arena tradițională a Chindiei, care a trecut și ea printr-un proces de modernizare în ultimii ani. Practic, orașul are două stadioane apte să găzduiască meciuri de primă ligă, însă acest lucru nu va fi posibil, cel puțin pentru moment, întrucât Chindia evoluează în liga 2.

Situația a generat discuții în spațiul public, mai ales prin raportarea la dimensiunea orașului și la numărul de spectatori prezenți constant la meciuri. În timp ce infrastructura este una peste media Ligii 2, interesul public și performanța sportivă nu reflectă, cel puțin momentan, amploarea investițiilor realizate.

Chindia Târgoviște a retrogradat din Superliga și încearcă revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc, însă se află pe locul 7, în afara pozițiilor de play-off, și nu este considerată una dintre echipele cu șanse reale la promovarea în prima divizie.

Nu toată lumea se bucură de construirea noului stadion. Cum au reacționat oamenii din Târgoviște

Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița din partea Partidului Social Democrat, a postat pe rețelele de socializare un filmuleț cu Dâmbovița Arena, în care a dat de înțeles că lucrările sunt aproape de final. Urmăritorii săi nu au reacționat, însă, așa cum se aștepta. Locuitorii din Târgoviște au criticat investiția.

„Două stadioane noi la Târgoviște, cu o populație de 60.000 de locuitori, este jaf marca Ciolacu și asociații! Apropo, de ce nu ați făcut măcar un spital nou?”

Nu faceți o ședință foto și în incinta Spitalului de Boli Infecțioase? Echipament de protecție observ că aveți. Nu-mi spuneți că este o ruină și un focar de infecție, că nu vă cred!

Așa se fură bani!”

„Investiții fără niciun rost… spitale, școli, grădinițe, locuințe sociale, azile de bătrâni, centre pentru oameni necăjiți… vai de câte avem nevoie în oraș… bravo, domnilor, bravo! Încă un stadion mai lipsea și, culmea, ne mai și mândrim cu asta…”

Acolo să mutați groapa de gunoi!”, sunt doar o parte dintre mesajele apărute.