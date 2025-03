Orașul din România unde poți cumpăra un apartament la doar 7.000 de euro. E aproape de o stațiune celebră și e foarte ieftin să trăiești aici

Cei care visează la o locuință ieftină pot găsi în județul Hunedoara o ofertă greu de ignorat. Un apartament cu două camere în Vulcan, Hunedoara, este scos la vânzare prin licitație publică, iar prețul de pornire este de doar 7.200 euro. Prețul reprezintă 75% din valoarea de piață a proprietății, ceea ce-l transformă într-o oportunitate rară pentru cei cu un buget redus.

Orașul din România unde poți cumpăra un apartament la 7.000 de euro

Locuința are o suprafață utilă de 40 de metri pătrați și se află la parterul unui bloc din anii ‘60, mai exact construit în 1968. Deși blocul nu are lift, poziționarea apartamentului îl face ușor accesibil. Apartamentul este vândut printr-o agenție imobiliară și se află pe strada Mihai Eminescu, bloc 1, scara 1, la parter.

„Apartament compus din 2 camere si dependinte situat in Vulcan, str. Mihai Eminescu, bl. 1, sc. 1, parter. Bunul se vinde in licitatie publica, pretul de incepere fiind de 31.500 lei si reprezinta 75% din valoarea de piata a imobilului. În conditiile in care sunt 2 sau mai multe persoane interesate, iar ofertele sunt sub pretul de pornire a licitatiei, imobilul se va vinde persoanei care ofera cel mai mare pret, in conditiile prevazute de art. 846 c.pr.c.”, este anunțul vânzătorului de pe storia.ro.

este o localitate cu peste 22.000 de locuitori și face parte din Valea Jiului, o zonă cunoscută pentru potențialul turistic și pentru istoria sa minieră. Deși orașul nu se află într-o zonă puternic urbanizată, oferă liniște, acces la natură și costuri de trai reduse.

Totuși, deși prețul este mic, astfel de locuințe nu se vând mereu imediat. Lipsa investițiilor în zonă, condițiile economice sau teama cumpărătorilor de a achiziționa proprietăți vechi pot fi motive pentru care interesul rămâne redus, în ciuda ofertei tentante.

Fenomenul nu este unul izolat. În România, există și alte locuri unde . Un exemplu este satul Rotunda din județul Bacău, unde prețurile încep de la doar 200 de euro. În ciuda peisajelor frumoase și a aerului curat, casele rămân nevândute.

În Rotunda, casele au fost construite în urmă cu doar 16 ani, după ce o inundație a distrus satul vechi. Chiar dacă sunt relativ noi, locuințele necesită reparații serioase, iar mulți preferă să investească în zone mai bine dezvoltate. Totuși, există și câțiva români care aleg să cumpere aici, văzând potențialul pentru o casă de vacanță la preț mic.