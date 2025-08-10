News

Orașul din România unde prețul parcării explodează din 2026. Șoferii vor plăti de trei ori mai mult

Din 1 ianuarie 2026, tarifele pentru parcările de reședință dintr-un oraș din România se vor dubla sau, în cel mai rău caz, se vor tripla. Iată cum vor arăta noile prețuri:
Mădălina Cristea
10.08.2025 | 08:43
Orasul din Romania unde pretul parcarii explodeaza din 2026 Soferii vor plati de trei ori mai mult
Orașul din România unde prețul parcării va exploda. Șoferii vor scoate din buzunar sume de trei ori mai mari. Sursa foto: Colaj Fanatik, Unsplash. Europaliberă.ro

Șoferii din Târgu Jiu vor plăti tarife mult mai mari pentru locurile de parcare de reședință, începând cu 1 ianuarie 2026. Prețurile se vor dubla sau chiar tripla, în funcție de intervalul orar în care locul este rezervat.

Parcări mai scumpe în Târgu Jiu. Câți bani vor scoate șoferii din buzunare

Pentru parcările de noapte, taxa anuală va crește de la 120 de lei la 260 de lei. În cazul locurilor permanente, costul va depăși 700 de lei pe an. Autoritățile spun că măsura este necesară pentru a strânge fonduri destinate finalizării unor investiții importante, a căror finanțare a fost blocată de Guvern.

În Târgu Jiu există aproximativ 14.000 de locuri de parcare de reședință, iar întreținerea acestora costă în jur de 100 de lei pe an pentru fiecare. Cheltuiala totală anuală pentru toate locurile ajunge la 1,4 milioane de lei, conform Digi24.ro.

Noile tarife se vor aplica diferențiat. Pentru locurile de parcare rezervate între orele 8:00 și 16:00, prețul va fi de trei ori mai mare decât în prezent. Dacă locul este folosit 24 de ore din 24, costul anual se va dubla.

Parcările, un lux în marile orașe: 20.000 de euro pentru un singur loc de parcare

Prețurile locurilor de parcare în marile orașe ale României cresc constant de la an la an. Situația este incredibilă ținând cont că în unele orașe, de exemplu, prețul unei parcări este asemănător cu cel al unei locuințe mici.

Este cazul orașului Cluj Napoca, unde un loc subteran într-un complex nou poate costa între 15.000 și 25.000 de euro, iar unul exterior pornește de la 10.000 de euro. Situația este asemănătoare în București și Constanța. În Capitală, locurile de parcare pornesc de la 5.000 de euro și pot depăși 20.000, mai ales în cartierele de lux din nord. În Constanța, un loc de parcare în exterior începe de la 5.000 de euro, iar unul subteran poate ajunge la 20.000 de euro.

Pe lângă prețurile de vânzare, și închirierea locurilor de parcare a devenit o cheltuială uriașă. În București, chiria lunară pornește de la 50 de euro și poate ajunge la câteva sute, în funcție de zonă și facilități. Cele mai scumpe cartiere rămân Dorobanți, Aviatorilor-Kiseleff și Pipera, unde locurile de parcare sunt considerate un adevărat lux.

