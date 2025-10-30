Sport

Orașul din România unde se află cea mai spectaculoasă atracție turistică dedicată Nadiei Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale: „E o onoare"

Într-un oraș din România, a apărut o nouă atracție turistică dedicată Nadiei Comăneci. Este dovada supremă de admirație și respect profund arătate marii gimnaste.
30.10.2025 | 19:30
O nouă atracție turistică dedicată Nadiei Comăneci face furori într-un oraș din România. Sursa foto: Hepta
Nadia Comăneci nu mai are nevoie de nicio introducere. Faimoasa gimnastă a dus numele României pe culmile gloriei și a scris istorie în lumea sportului. În semn de apreciere pentru performanțele sale, într-un oraș din România se află una dintre cele mai spectaculoase atracții turistice dedicate Nadiei Comăneci.

Unde se află cea mai spectaculoasă atracție turistică dedicată Nadiei Comăneci

Nadia Comăneci este, fără doar și poate, una dintre cele mai cunoscute gimnaste din lume. Românca a obținut primul 10 din istoria gimnasticii la Jocurilor Olimpice de la Montreal, în 1976. La vremea aceea, Nadia avea doar 14 ani și, deși a trecut mult de timp de atunci, pentru români va fi mereu un etalon al performanței.

Nadia Comăneci s-a mutat în Statele Unite ale Americii în 1989, atunci când a fugit de perioada comunistă. Gimnasta s-a stabilit peste hotare, însă nu a uitat niciodată de țara ei, România. La polul opus, nici românii nu au uitat să se mândrească cu ea și îi arată constant cât de mult o iubesc.

Cine a creat mural dedicat gimnastei Nadia Comăneci

Un oraș din România a vrut să arate lumii întregi că Nadia Comăneci este apreciată la ea acasă. În Onești, locul unde gimnasta s-a născut, a fost creat un mural spectaculos. Pictura de mari dimensiuni o prezintă pe Nadia Comăneci la vârsta la care a intrat în istoria gimnasticii. Executat fără cusur, la fel ca prestația gimnastei din 1976, muralul a impresionat-o pe Nadia Comăneci, care i-a dedicat o postare pe pagina sa de Instagram.

„Este o onoare atât de mare să văd primul mural din orașul Onești, România, locul unde m-am născut și unde am început gimnastica. O celebrare a coechipierelor mele și a sportului gimnasticii.”, a scris gimnasta, pe Instagram.

Lucrarea care o prezintă pe Nadia Comăneci a fost realizată de artistul Bogdan Scutaru. Cei care vor să o admire în realitate trebuie să știe că muralul se află pe Bulevardul Republicii nr. 58, Onești. Scopul acestui mural impresionant dedicat Nadiei Comăneci este acela de a deveni un reper al orașului, care să inspire viitoarele generații de sportivi.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Nadia Comaneci (@comaneci10)

În România, există și un liceu care poartă numele faimoasei gimnaste

Povestea Nadiei Comăneci, gimnasta pe care toată lumea o apreciază, a început în România, într-un oraș mic. Onești este locul unde gimnasta s-a născut și tot acolo a făcut și primii pași spre lumea sportului. În interviurile sale mai vechi, Nadia a povestit că părinții ei i-au dat acest nume după eroina unui film, „Nadejda”, care tradus în română înseamnă „Speranță”.

Onești este locul de suflet al gimnastei. Aici au fost puse bazele a ceea ce avea să devină mai târziu prima gimnastă din lume care a atins perfecțiunea și care a obținut nota 10. În semn de apreciere, în orașul Onești există un liceu care îi poartă numele și anume, Liceul Sportiv „Nadia Comăneci”.

Pentru Nadia Comăneci, America este „acasă” de aproape 40 de ani

De aproape patru decenii, Nadia Comăneci s-a mutat din România și a decis să se stabilească în Statele Unite ale Americii. Gimnasta locuiește în Norman, un mic oraș situat în apropiere de Oklahoma, într-o casă evaluată la aproximativ 400.000 de dolari.

Casa pe care o are Nadia Comăneci în Statele Unite ale Americii este o vilă cu un etaj. Locuința a fost construită în 1992 și are 4 dormitoare, 4 băi și o piscină în curte, potrivit Gazeta Sporturilor. Aceeași sursă menționează faptul că locuința Nadiei Comăneci are o suprafață totală de 310 mp.

Gimnasta s-a pozat de multe ori în locul pe care îl numește „acasă”, însă a lăsat la vedere puține detalii, semn că este discretă. Potrivit imaginilor pe care le-a postat de-a lungul timpului, la parterul casei se află livingul, acolo unde Nadia Comăneci are diverse tablouri cu ea, dar și cu alte personalități. De asemenea, gimnasta a ales să imprimi chiar și câteva mesaje de la alți mari sportivi și președinți.

Peste hotare, Nadia Comăneci și-a conturat viața la care a visat mereu. Faimoasa gimnasta își trăiește de ani buni visul american alături de Bart Conner, un fost gimnast de performanță care i-a devenit soț în 1996. Zece ani mai târziu, în 2006, în familia celor doi a apărut Dylan Paul, fiul lor.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Nadia Comaneci (@comaneci10)

