Orașul din România unde se construiește un nou stadion. Arena va fi inaugurată în 2026 și va avea o capacitate de 10.000 de locuri

ADVERTISEMENT

Un mare oraș istoric din România va avea un nou stadion. Capacitatea arenei este de 10.000 de locuri și e de așteptat să aducă un suflu nou acestei zone. Inaugurarea va avea loc în vara anului viitor.

Noul stadion din Timișoara va fi inaugurat în 2026

Timișoara va avea un nou stadion de anul viitor. Este vorba despre Stadionul Lego, unde lucrările urmează să fie finalizate chiar în primăvară. Vor urma finisajele, iar mai apoi, inaugurarea va avea loc în vara lui 2026.

ADVERTISEMENT

Deși se vorbea inițial despre o investiție de 17 milioane de euro, iată că stadionul costă în realitate în jur de 23 de milioane de euro. Iar lucrurile merg ca pe roate, astfel că în curând timișorenii și nu numai, se vor putea bucura de noua arenă.

„În primăvară e gata noul stadion, de 10.000 de locuri. Cel mare urmează. Acesta, 80% e gata. Lucrurile la Timișoara se mișcă repede. Stadionul o să fie gata cel târziu în vară. E o emulație”, a spus Romario Benzar, fotbalistul legitimat la Știința Poli, la Digi Sport.

ADVERTISEMENT

Cum va arăta stadionul ”Eroii Revoluției”

Amintim faptul că în urmă cu aproape o lună de zile, Cosmin Tabără, vicepreședintele Agenției Naționale pentru Sport, aducea vești despre noul stadion din Timișoara care este așteptat cu sufletul larg.

ADVERTISEMENT

Tot atunci, el promitea că cele mai importante etape din construcție vor fi încheiate în curând. „Mai este puțin și vom avea primul stadion modern în Timișoara, încheind o etapă a umilințelor în ceea ce privește infrastructura sportivă”, transmitea el, la vremea respectivă.

La capitolul dotări, noua arenă va avea în apropiere un loc de joacă, dar și o parcare cu peste 450 de locuri. Aceasta va putea folosită inclusiv de locuitorii din zonă, nu doar de cei care participă la meciuri.

ADVERTISEMENT

, pe o fostă groapă de gunoi. Și e de așteptat ca noul stadion din Timișoara să fie într-adevăr de o importanță deosebită.

Un alt stadion din Timișoara se află în construcție

Aceasta nu este însă singura veste bună pentru orașul istoric. Și lucrările pentru noul stadion „Dan Păltinișanu” din Timișoara sunt în toi. În urmă cu câteva zile, Comsin Tabără anunța că proiectul merge înainte.

Totodată, el dezvăluia că se dorește ca

Astfel, arenele sunt doar începutul. În Timișoara se vor face și alte investiții pentru revitalizarea orașului. Drept urmare, cei care vor ajunge aici vor avea parte de experiențe de-a dreptul memorabile.

„Un stadion modern nu înseamnă doar sport. Înseamnă concerte, turism, investiții, locuri de muncă și energia unui oraș care știe să crească. Pentru cei care nu mai cred, mesajul meu rămâne simplu: în momentele grele trebuie să fim uniți. Marile proiecte se construiesc cu răbdare, cu seriozitate și cu sprijinul unei comunități care nu renunță”, scria el, pe facebook.