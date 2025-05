Orașul din România unde se simte un miros de produse petroliere: ”Ne-am intoxicat casa, am închis toate geamurile”

De mai multe zile, locuitorii unui mare oraș din România se plâng de un miros de produse petroliere. Disperați, unii au sunat la 112. Abia sâmbătă, 3 mai, Garda de Mediu a anunțat o serie de măsuri.

Constanța, orașul din România unde oamenii spun că aerul a devenit irespirabil din cauza unui miros de produse petroliere

Presa din municipiul Constanța scrie că, de mai multe zile, un miros puternic de produse petroliere a pus stăpânire pe aproape toate cartierele din orașul de la malul Mării Negre. ”De la Faleză până în Km 5, din Inel 2 până în Tomis Nord — aerul a devenit irespirabil. Și, în timp ce locuitorii orașului se îngrijorează și își pun mâinile la nas, toate instituțiile tac mâlc”, scriu cei de la .

Din cauza aerului irespirabil, mai mulți cetățeni s-au plâns de probleme medicale. ”Am dus-o pe fetița mea la canto, lângă Pizza Sabroso, și era să ni se facă rău. Mirosea foarte tare a combustibil. Acum am ajuns acasă, lângă Trezorerie, și nu mai putem respira. Ne-am intoxicat casa, am închis toate geamurile!”, a declarat o localnică, conform .

Disperați, mai mulți oameni au sunat la 112. Echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au fost sesizate pentru a investiga cauza mirosului suspect. și încearcă să identifice sursa scurgerii sau a poluării.

La mijlocul săptămânii, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța a anunțat că a primit sesizări din diverse zone ale orașului privind un posibil miros de gaze. În urma verificărilor efectuate, pompierii, împreună cu echipele Distrigaz, nu au identificat nicio problemă legată de rețeaua de gaz.

Acțiuni întreprinse de Garda de Mediu Constanța

Sâmbătă, în scenă a intrat, în sfârșit, și Garda de Mediu. Într-un comunicat transmis pe Facebook, instituția anunță că, deocamdată, nu a fost identificată sursa mirosului de produse petroliere. Măsurătorile şi verificările în teren sunt în desfășurare.

”De câteva zile încoace, mai precis din 1 mai, locuitorii Municipiului Constanța au reclamat un miros de produse petroliere, în mai mult zone din oraş.

De la primele sesizări, atât pe 1 mai, cât şi în data de 2 mai, echipa de permanență a Comisariatului Judeţean Constanța al Gărzii Naţionale de Mediu a început verificările, împreună cu echipele de intervenţie ale RAJA SA și ISU Dobrogea, desfășurând inspecţii în zonele în care s-a resimţit şi a fost reclamat acest miros.

Precizăm că, în ambele zile, măsurătorile efectuate de către laboratorul ISU Dobrogea şi ENGIE, precum şi staţiile de monitorizare fixe ale APM Constanța nu au înregistrat prezenţa unor gaze sau emisii COV (compuși organici volatili) care să depăşească valorile normale”, anunță instituția.

Garda de Mediu precizează că sâmbătă, 3 mai, . Astfel, verificările comisarilor Gărzii de Mediu Constanța împreună cu reprezentanţii RAJA SA şi ISU Dobrogea au continuat inclusiv pe traseele de colectare/evacuare a apelor uzate ale operatorului de apă care gestionează rețeaua orășenească și în zona mai multor cămine de vizitare şi colectare a apei menajere şi pluviale. Nu au fost identificate produse petroliere în aceste reţele.

”În condițiile în care staţiile de monitorizare fixe ale APM pentru determinarea calităţii aerului nu au înregistrat depăşiri la indicatorii monitorizați, iar monitorizarea cu laboratorul ISU Dobrogea nu a indicat prezenţa unor gaze în atmosferă, Garda de Mediu Constanța a apelat inclusiv la ajutorul colegilor de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanța. Aceștia au trimis autolaboratorul pentru determinări ale calităţii aerului în mai multe zone ale orașului.

În urma măsurătorilor efectuate, nici acestea nu au determinat depăşiri ale limitelor admise la principalii parametrii ai calităţii aerului. În final, precizăm că măsurătorile şi verificările în teren vor continua şi în perioada următoare, până la identificarea sursei mirosului reclamat”, mai anunță Garda de Mediu.