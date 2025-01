Orașul din România unde un apartament cu două camere costă 156.000 de euro. Prețuri record la imobiliare în 2025

Anul 2025 începe cu prețuri record la apartamente în unele orașe importate din România. Clujul române în continuare cel mai scump oraș din țară în timp ce Bucureștiul se situează pe locul trei.

Cluj rămâne în continuare cel mai scump oraș

Cluj-Napoca își menține statutul de lider în topul celor mai scumpe orașe din România. Datele Imobiliare.ro compilate de arată că la Cluj prețurile imobiliarelor au atins un record de peste 3.000 de euro/ mp util.

În medie, cel care dorește să cumpere un apartament cu două camere, cu o suprafață utilă de 52 de metri pătrați, trebuie să scoată din buzunar uimitoarea sumă de 156.000 de euro. Potrivit sursei citate, aceasta înseamnă o creștere de aproape 21.200 de euro față de anul trecut.

Brașov, pe locul doi

Locul doi în clasamentul celor mai scumpe orașe din România este ocupat de , nu de București, cum s-ar putea crede. Aici, pentru metrul pătrat util se cere în medie 2.083 de euro, cu 22 de procente peste media pe țară, ceea ce reflectă o creștere cu 20% a apartamentelor din Brașov în ultimul an. Pentru locuințe noi, terminat în ultimii cinci ani, se afișează un preț medu de 2.458 de euro/mp util.

Prețuri mai stabile în București

În privința Capitalei, apartamentele și-au păstrat prețurile mai stabile, cu o medie de 1.862 de euro/mp util. Asta înseamnă că pentru un apartament cu două camere se cer 96.824 de euro. În cazul apartamentelor din blocuri noi, prețul mediu a depășit deja 2.000 de euro metru pătrat.

În alte orașe, precum Craiova sau Sibiu au fost înregistrate de asemenea creșteri importante la imobiliare. În Craiova prețurile au crescut cu 20% în ultimul an (o medie de 1.819 euro/mp util) iar în Sibiu prețurile au crescut cu 18% în medie în aceeași perioadă (medie de 1.777 euro/mp util).

Alte scumpiri au fost înregistrate la (medie de 1.766 euro/mp util), la Iași, (peste 1.700 euro/mp util) în timp ce Timișoara este cel mai accesibil oraș mare din țară, cu un preț mediu de 1.700 euro/mp util.

Un an cu provocări pe piața imobiliarelor

,,Piața rezidențială demarează cu prețuri considerabil mai ridicate decât în urmă cu 12 luni, după un an 2024 care a performat peste așteptări. Totuși, avem în fața noastră un an cu provocări: creșterea prețurilor proprietăților nu a fost susținută de evoluția chiriilor, mai ales pe segmentul rezidențial nou; modificările fiscale recent anunțate au și ele un impact important care îndeamnă la prudență; se adaugă instabilitatea politică”, a spus Daniel Crainic, director de marketing la Imobiliare.ro.

Specialistul a subliniat că și în acest an cererea pentru apartamente va rămâne mare, dar i-a avertizat pe cumpărători să dea dovadă de prudență. ,,2025 are toate ingredientele pentru a fi un an al oportunităților de moment, în care va fi important să stăm cu ochii pe piață, nu excludem să vedem campanii și promoții fulger din partea unor dezvoltatori în dinamică cu evoluția vânzărilor”, a spus Crainic.