Orașul în care oamenii nu își mai vorbesc din cauza turiștilor. „Nu ne mai salutăm unii pe alții pentru că suntem dezbinați”

Claudia Şoiogea
09.08.2025 | 07:30
Orașul în care oamenii nu își mai vorbesc din cauza turiștilor. Sursa foto: Unsplash

Fără doar și poate, după pandemie, lumea a început să călătorească din ce în ce mai mult. Așa se face că unele orașe sunt sufocate de turiști, ceea ce creează frustrări în rândul localnicilor. Totuși, mai presus de toate, numărul mare de vizitatori reprezintă și o sursă de profit.

Ei bine, tot de la profit au pornit disputele și în orașul Ilulissat, din nordul Groenlandei. Cunoscut drept „capitala aisbergurilor”, acest oraș a început să fie divizat. Localnicii nu se mai salută și nu își mai vorbesc din cauza vaselor de croazieră care aduc turiști din toată lumea, dornici să admire minunile înghețate are regiunii.

În fiecare an, fiordul de gheață din Ilulissat, care este inclus în Patrimoniul UNESCO, atrage mii de vizitatori. Totuși, se pare că operatorii locali de turism sunt tot mai frustrați din cauză că sunt excluși de pe piață de companii mai mari. Acestea vin din alte zone ale Groenlandei, chiar din Danemarca și obișnuiesc să practice tarife mai mici.

În acest context, bărcile locale rămâne nefolosite în port. Primarul Lars Erik Gabrielsen i-a îndemnat pe localnici să protesteze față de sosirea navelor de croazieră, prin demonstrații cu afișe. S-a dovedit că nu a fost cea mai bună idee, ministrul Groenlandei susținând că în acest fel nu fac decât să îi sperie pe turiști.

Cum a decis primarul din Ilulissat să rezolve problema

Primarul din Ilulissat s-a declarat depășit de situație. Edilul nu știe ce să mai facă, având în vedere că localnicii sunt divizați în două tabere. Și anume, cei care au ales să colaboreze cu companiile Greenland Cruises și Vela Nordic și cei care au refuzat această colaborare.

„Nici nu ne mai recunoaștem între noi. Nu ne mai salutăm, pentru că suntem împărțiți. Este o situație îngrozitoare. Suntem foarte triști, iar guvernul nostru nici măcar nu ne înțelege.”, a declarat edilul, potrivit The Guardian.

Problema a ajuns și la urechile ministrei Economiei, Naaja Nathanielsen. Aceasta a condamnat gestul primarului din Ilulissat, susținând că face o confuzie între autoritate și activism. Potrivit ei, edilul nu face decât să le transmită operatorilor că riscă să fie întâmpinați cu proteste organizate chiar de autorități.

Efectele mesajului propagat de edilul din Ilulissat deja sunt vizibile. Unele vase de croazieră au anulat escalele în Ilulissat, în timp ce altele iau în calcul să ocolească orașul.

Pentru ca localnicii din Ilulissat să fie mulțumiți, edilul Gabrielsen a propus înființarea unei agenții de turism coordonate de municipalități și de industrie, care să distribuie echitabil atât responsabilitățile, cât și clienții. La rândul ei, Asociația Operatorilor de Croaziere Expeditive în Arctica a transmis că este conștientă de nemulțumirile localnicilor din Ilulissat.

Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
