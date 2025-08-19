Orașul în care s-au înregistrat aproape 50 de grade Celsius. Este un record de temperatură pentru luna august

Într-un oraș s-au înregistrat, zilele trecute, aproape 50 de grade Celsius. Temperatura este una record pentru această perioadă, potrivit specialiștilor.

Aproape 50 de grade Celsius în august, într-un oraș din Sahara Occidentală

Luni, Direcţia Generală de Meteorologie din Maroc (DGM) a anunțat că, la începutul acestei luni, în orașul Laayoune, din Sahara Occidentală, a fost înregistrată de 49,2 grade Celsius. Aceasta a depășit recordul înregistrat cu nouă ani în urmă, în august 2016.

“Staţia meteorologică din Laayoune şi-a doborât recordul absolut şi lunar de temperatură maximă pe 9 august 2025, cu 49,2 grade Celsius, faţă de vechiul record de 47 grade Celsius, înregistrat în august 2016”, se arată într-un raport al DGM, potrivit .

Marocul deține controlul în cea mai mare parte a Saharei Occidentale, teritoriul fiind disputat. De aproape două săptămâni, țara se confruntă cu un val intens de căldură, fiind afectat mai ales centrul, dar și unele zone de coastă și sudul.

Duminică, s-au înregistrat temperaturi mai ridicate cu 3 până la 15 grade Celsius față de valorile normale din această perioadă. În 19 orașe din Maroc, au fost peste 40 de grade Celsius.

Potrivit DGM, 2024 a fost cel mai călduros an înregistrat vreodată în Maroc. Au 1,49 grade Celsius peste medie față de perioada 1991 – 2020, în contextul încălzirii climatice globale.

Temperaturi record în mai multe țări

Vara anului 2025 a fost una cu temperaturi record în mai multe țări din lume. De exemplu, în Turcia, termometrele au indicat 50,5 grade Celsius în Silopi, în provincia Sirnak.

Recordul a fost înregistrat la finalul lunii trecute, pe 25 iulie. Cu această temperatură, a fost depășit recordul de acum patru ani, când s-au înregistrat 49,1 grade Celsius în districtul Cizre din Şırnak.

Mai mult, în anumite țări, s-au înregistrat încă de la finalul lunii iunie. Mai exact, pe 28 iunie, în orașul El Granado din Spania, temperaturile au ajuns la 46,0 grade Celsius. Tot la final de iunie, în Alvega, Portugalia, termometrele au afișat o temperatură maximă de 45,4 grade Celsius.