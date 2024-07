Orașul în care tot mai mulți români au început să-și cumpere apartamente, mulțumiți de prețurile de aici: “Se extinde”

Un important oraș din țară a devenit în ultima vreme zona favorită a multor români pentru achiziția de apartamente. Îi încântă costurile cu care astfel de imobile sunt scoase la vânzare spre deosebire de cele din Capitală, de exemplu.

În ce oraș românii au început să-și cumpere apartamente

, mai ales că și Clujul a fost întrecut la vânzările de case și apartamente. Orașul se situează pe locul al doilea după București din acest punct de vedere.

Dacă v-am stârnit curiozitatea, aflați că este vorba despre o zonă din regiunea Moldovei, Iașiul. Potrivit unor statistici obținute de SVN România, cele mai multe apartamente s-au vândut anul acesta în București, Ilfov, Iași, Timiș, Cluj, Brașov și Constanța.

În capitala Moldovei s-au vândut cu 70% mai multe locuințe față de aceeași perioadă a anului trecut. Elena este unul dintre cumpărători și este foarte mulțumită de investiția sa. S-a mutat într-un bloc nou construit, dintr-un cartier-satelit din Iași.

”Am dat cam 60.000, plus 6.000 locul de parcare. Puţin, la ce preţuri sunt în acest moment. Se extinde Iaşiul şi avem multe zone care sunt aglomerate şi fiecare îşi caută în funcţie de priorităţi”, a explicat Elena pentru

În Iași, un apartament compus din două camere, dintr-un bloc finalizat și mobilat complet costă aproape 80.000 de euro. Tot în această zonă, un apartament care se va termina la sfârșitul acestui an, cu tot cu două camere, se va achita aproape 68.000 de euro, în vreme ce unul cu o cameră costă 47.000 de euro.

Cât costă un apartament cu trei camere în Iași

Agenții imobiliari spun că mulți dintre cumpărători își achiziționează apartamente sau case doar pentru a le închiria și pentru a-și asigura un venit lunar. ”Anul trecut, pe sectorul de case, nu exista un prea mare interes, însă, din 2024, observăm un inters ridicat pe acest segment. 09.55 În special vara vin pentru achiziţii. Cumpără imobile pentru investiţii le închiriază. Este o creştere de la începutul anului, dar şi o creştere a preţurilor”, a detaliat Dana Turcu, agent.

Motivul creșterii numărului de locuințe? Are legătură și cu majorarea salariului mediu pe economie, care a depășit echivalentul a 1.050 de euro. În plus, au mai scăzut dobânzile pentru cei care își iau imobile prin credite bancare.

”Primul semnal este dat de scăderea dobânzilor, în special pe segmentul celor fixe, unde avem deja dobânzi sub 5% pe an. Estimăm o creştere, dar nu aşa de accentuată a preţurilor, o creştere normală, undeva la 4-5% pe an ar trebui să fie o creştere în continuare”, a detaliat Alexandru Pricop, reprezentant agenție de real estate.