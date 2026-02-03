Orașul istoric al României în care se face un stadion de top. Investiția e de peste 50.000.000 de euro

ADVERTISEMENT

Sportul în România se dezvoltă constant, iar un alt oraș important se pregătește să își construiască o nouă bază sportivă. Costurile pentru noul stadion au fost evaluate la 64 de milioane de euro.

Hunedoara, proiect pentru un nou stadion de fotbal

Stadioanele din România s-au modernizat foarte mult în ultimii ani. în Timişoara, Constanţa și Pitești, Hunedoara este pe cale să depună un proiect pentru o nouă arenă.

Anunțul a fost făcut de Dan Bobouțanu, primarul din Hunedoara. Edilul a transmis că a avut deja o întâlnire cu reprezentanții CNI și a discutat despre continuarea proiectului privind noul stadion „Corvinul”.

Ce investiție și-a asumat Primăria din Hunedoara

Primăria din Hunedoara va contribui cu 25% din valoarea investiției. Primele discuții avute de oficiali s-au focusat pe documentaţia care trebuie întocmită privind asigurarea cofinanţării locale a noului stadion.

Dan Bobouțanu a transmis că, în mod normal, finalul lunii mai ar marca finalizarea proiectului tehnic. Contribuția de 25% e estimată la 10 milioane de euro, iar proiectul a fost licitat la 54 de milioane de euro, deși inițial acesta era evaluat la 64 de milioane de euro.

Edilul din Hunedoara e optimist că , asta în cazul în care toate lucrurile merg fără piedici. Cum echipa are rezultate, cetățenii orașului speră să îi găsească pe elevii lui Florin Maxim în SuperLiga pe o nouă arenă.

Corvinul Hunedoara, favorită la promovarea în SuperLiga

și este deja calificată în play-off. Formația pregătită de Florin Maxim poate reveni în SuperLiga după 34 de ani de așteptare.

Câștigătoarea Cupei de acum două sezoane și-a schimbat forma de organizare și are dreptul de a promova în SuperLiga, după ce, în urmă cu doi ani, a terminat pe locul secund în Liga 2, însă nu a putut avansa.