Orașul istoric al României în care se face un stadion de top. Investiția e de peste 50.000.000 de euro

România va avea un nou stadion de fotbal. Un oraș istoric pregătește construcția unei arene a cărei valoare se ridică la peste 50 de milioane de euro. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
03.02.2026 | 11:15
SPECIAL FANATIK
Un oraș istoric din România va avea un nou stadion. Sursă foto: Facebook
Sportul în România se dezvoltă constant, iar un alt oraș important se pregătește să își construiască o nouă bază sportivă. Costurile pentru noul stadion au fost evaluate la 64 de milioane de euro.

Hunedoara, proiect pentru un nou stadion de fotbal

Stadioanele din România s-au modernizat foarte mult în ultimii ani. După ce construcțiile pentru bazele sportive au început în Timişoara, Constanţa și Pitești, Hunedoara este pe cale să depună un proiect pentru o nouă arenă.

Anunțul a fost făcut de Dan Bobouțanu, primarul din Hunedoara. Edilul a transmis că a avut deja o întâlnire cu reprezentanții CNI și a discutat despre continuarea proiectului privind noul stadion „Corvinul”.

Ce investiție și-a asumat Primăria din Hunedoara

Primăria din Hunedoara va contribui cu 25% din valoarea investiției. Primele discuții avute de oficiali s-au focusat pe documentaţia care trebuie întocmită privind asigurarea cofinanţării locale a noului stadion.

Dan Bobouțanu a transmis că, în mod normal, finalul lunii mai ar marca finalizarea proiectului tehnic. Contribuția de 25% e estimată la 10 milioane de euro, iar proiectul a fost licitat la 54 de milioane de euro, deși inițial acesta era evaluat la 64 de milioane de euro.

Edilul din Hunedoara e optimist că noul stadion „Corvinul” va fi construit în doi ani, asta în cazul în care toate lucrurile merg fără piedici. Cum echipa are rezultate, cetățenii orașului speră să îi găsească pe elevii lui Florin Maxim în SuperLiga pe o nouă arenă.

Corvinul Hunedoara, favorită la promovarea în SuperLiga

Corvinul Hunedoara ocupă primul loc în liga secundă după 17 etape disputate și este deja calificată în play-off. Formația pregătită de Florin Maxim poate reveni în SuperLiga după 34 de ani de așteptare.

Câștigătoarea Cupei de acum două sezoane și-a schimbat forma de organizare și are dreptul de a promova în SuperLiga, după ce, în urmă cu doi ani, a terminat pe locul secund în Liga 2, însă nu a putut avansa.

