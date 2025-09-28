Orașul istoric din România unde se construiește un stadion nou, de 55 de milioane de euro, lângă un alt stadion, care a costat 16 milioane de euro

Târgoviște este orașul istoric din România care, în curând, va avea parte de două arene sportive moderne. Alături de actuala ”casă” a Chindiei, în orașul dâmbovițean se construiește un stadion nou, în valoare de 55 de milioane de euro.
După Revoluție, România a rămas mult în urma statelor occidentale la capitolul infrastructurii sportive. Până și mulți dintre vecinii noștri ne-au luat fața la acest capitol. Marile echipe de club, dar și naționala, își jucau meciurile pe arenele construite cu mulți ani în urmă. Putem enumera aici vechiul Ghencea, vechiul Giulești, arena din ”Ștefan cel Mare”, vechiul ”Ion Oblemenco”, bătrânul ”Dan Păltinișanu” sau stadionul național ”Lia Manoliu”.
Treptat, lucrurile au început să se miște și să ”răsară” stadioane noi, ultra-moderne, în mai multe orașe din țară și în Capitală. Avem în prezent Arena Națională, Ghencea, Giulești, Cluj Arena, ”Ilie Oană”, noul ”Ion Oblemenco” sau Arcul de Triumf.
Sunt orașe mari ale țări, care nu au în prezent o arenă de secolul 21. Aici putem să ne uităm la Timișoara, Iași, Oradea sau Constanța. Pe de altă parte, în unele zone, pe lângă arenele existente, altele sunt în construcție.
La Târgoviște, oraș de circa 65.000 de locuitori, pe lângă un stadion nou de 16 milioane de euro și capacitate 9.400 de locuri, este în construcție încă unul, de 55 milioane euro. Conform planului, va avea o capacitate 12.400 de locuri.
Situația în municipiul de reședință al județului Dâmbovița este una cu atât mai bizară cu cât orașul nu este unul cu multe echipe de fotbal sau alte sporturi. Ba dimpotrivă, există doar Chindia Târgoviște, iar aceasta se chinuie de câțiva ani în eșalonul secund fotbalistic.
În 2025, în contextul crizei bugetare, premierul Ilie Bolojan a avertizat public faptul că statul român nu își mai permite să cheltuiască sute de milioane de euro cu construcția de stadioane. Șeful Executivului a acuzat faptul că, de-a lungul anilor, s-au ridicat arene supradimensionate sau în localități fără echipă de fotbal în ligile superioare.
Indirect, a făcut trimitere și la Târgoviște. Aici, Compania Națională de Investiții construiește această arenă cu 55 de milioane de euro deși, în oraș, mai există un stadion nou făcut de primărie, care a costat 16 milioane de euro.
Încă din urmă cu 3 ani, înainte de inaugurarea Stadionului ”Eugen Popescu”, autoritățile locale veneau cu o explicație legată de ”necesitatea” de mai avea o arenă în oraș. În aprilie 2022, Cristian Stan, primarul din Târgoviște, venea cu primele argumente pro-noul stadion din oraș.
Edilul spunea atunci că nu consideră că ar fi o problemă dacă în oraș vor exista două stadioane de fotbal. El a și explicat la ce se va folosi noua arenă. ”Chiar dacă noi, Primăria, renovăm acum vechea arenă (n.r., pe atunci se lucra la actualul stadion al Chindiei) noul stadion care va fi construit în Târgoviște, în baza proiectului Consiliului Județean Dâmbovița, nu este deloc o investiție inutilă.
Gândiți-vă că la nivel de județ, unde trăiesc în jur de 500.000 de oameni, nu mai avem astfel de baze sportive, de stadioane, la standardele din prezent. Vechea arenă, care va fi finalizată, sper eu, până în august-septembrie, va fi casa Chindiei. Cealaltă, care va avea și pistă de atletism, va găzdui și alte competiții, în afară de cele din fotbal.
Dacă proiectul Consiliului Județean era aprobat mai repede, din 2016 sau 2017, ar fi fost gata până acum. Dar noi tot trebuia să îmbunătățim vechea arenă, pentru că nu puteam s-o lăsăm să se prăbușească”, a spus Cristian Stan, primarul din Târgoviște, pentru gsp.ro.
Lucrările la noul stadion din Târgoviște, Dâmbovița Arena, continua într-un ritm accelerat. Sute de muncitori lucrează la foc automat. În Peluza Sud au fost montate deja scaune. Este gata și acoperișul.
”Se montează primele tribune ale complexului Dâmbovița Arena. Noua construcție nu va fi doar un stadion, ci un centru multifuncțional unde se vor putea practica o multitudine de sporturi. Dâmbovița Arena va fi un suflu nou în viața sportivă a județului nostru”, spunea Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița.
După inaugurarea Dâmbovița Arena, Târgoviște va avea un complex sportiv cu o capacitatea de 12.402 locuri. Dintre facilități putem enumera:
Stadionul existent deja în Târgoviște a fost inaugurat în 2023, odată cu meciul Chindia Târgoviște – FC Voluntari, din ultima etapă a play-out-ului SuperLigii. Evenimentul a coincis cu retrogradarea dâmbovițenilor în Liga a 2-a.
Lucrările de modernizare a fostei arene au început în 2019. Aveau să fie finalizate abia în primăvara lui 2023. Din păcate pentru fanii fotbalului din zonă, au existat mai multe termene depășite. Stadionul actual a fost omologat și poate găzdui partide din prima ligă din România, dar și dueluri internaționale.
Dacă ne uităm la costuri, în primă fază acestea au fost estimate la 6,7 milioane de euro. Ulterior, investiția a crescut la aproape 16 milioane, asta în ciuda faptului că numărul de locuri a scăzut de la 12.000 la 9.000.