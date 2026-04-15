Orașul mare din România care va avea o arenă unică. Investiție uriașă, de 75 de milioane de euro

În urmă cu trei ani, într-o zonă din România cu o uriașă tradiție sportivă, era aprobată o investiție uriașă, de peste 70 de milioane de euro. Consiliul Județean (CJ) Dolj a aprobat, în martie 2023, studiul de fezabilitate pentru acest proiect. Craiova este orașul care, nu peste foarte mult timp, va avea parte de o arenă unică în țara noastră.

În ultimul deceniu, România și-a îmbogățit ”portofoliul” sportiv cu mai multe stadioane moderne și săli de secol 21. Nu doar în Capitală, ci și în orașe mari, precum Cluj-Napoca, Craiova, Sibiu, Ploiești sau Arad avem în prezent locuri numai bune pentru marea performanță. Și viitorul pare a suna tot mai bine. În stadiul de proiect sau construcție sunt alte stadioane și săli polivalente în București, Constanța, Timișoara sau Craiova.

Cele mai noi și bune vești pentru sportul din România vin din Cetatea Băniei. Aici, unică pentru țara noastră, ale căror costuri de realizare se estimează că vor ajunge la 75 de milioane de euro. Construirea complexului sportiv multifuncțional se desfășoară în ritm accelerat pe amplasamentul fostului Stadion ”Tineretului”, din Craiova.

Conform documentației elaborate de proiectant, acest obiectiv sportiv unic în România va include o arenă de atletism și un velodrom concepute să asigure condiții pentru organizarea unor competiții de nivel internațional. ”La Craiova va fi realizată o bază modernă, prevăzută cu pistă de atletism – de altfel, singura din țară care corespunde cerințelor de nivel european – și cu un velodrom acoperit – la fel, unic în România și care va oferi condiții moderne de antrenament, pentru că, la ora actuală, cicliștii noștri se pregătesc în Bulgaria”, a scris, președintele Consiliului Județean Dolj, recent, pe pagina sa de .

Ce competiții va putea găzdui viitoarea arenă din Craiova și ce capacitate are

Noua arenă de cluj a Olteniei va avea, astfel, un velodrom interior. Aici, se vor putea găzdui mai multe competiții din sporturi ca volei, baschet, tenis, handbal sau atletism. Capacitatea arenei va fi de 8.000 de locuri. În plus, construcția va avea subsol, parter și 3 etaje, suprafața totală fiind de 34.000 de mp, potrivit informațiilor transmise de .

Oficialitățile locale au mai oferit, în trecut, detalii despre velodromul arenei. Acesta va fi unul de categoria I, proiectat pentru o viteză de 80 – 85 km/h. Va conține o pistă de alergare ovală în lungime de 200 de metri, cu 6 culoare, și o pistă dreaptă, de 60 de metri, cu 8 culoare, dar și zone pentru probe precum săritura în înălțime, triplu salt, săritura cu prăjina sau aruncarea greutății.

Nu în ultimul rând, în cadrul complexului vor mai fi construite vestiare pentru sportivi și arbitri, sală de conferințe, un restaurant, spații administrative, precum și sală de forță. În perioadele dintre competiții, clădirea poate găzdui și alte tipuri de evenimente sau activități sportive. Putem enumera aici: concerte, festivități sau competiții pentru sporturi de sală.

Când va fi gata arena unică din România, de peste 70 de milioane de euro. Care e stadiul lucrărilor

Lucrările la arena din Craiova sunt în toi și avansează de la o zi la alta. ”Valoarea investiției în realizarea noii baze este estimată la 73 de milioane de euro, din care 48 de milioane de euro, fără TVA, vizează construirea efectivă a centrului sportiv. Consider că este un proiect de maximă importanță nu doar pentru sportul doljean, ci pentru tot sportul românesc. Anticipez că, timp de 6 – 7 luni pe an, sala va fi ocupată de loturile naționale, care vor ajunge aici pentru a se antrena, cu atât mai mult cu cât în țara noastră nu se găsește nimic asemănător”, a mai declarat președintele Consiliului Județean Dolj.

Această noua arenă, unică în România, va deveni oficial cea mai scumpă din Craiova. Ea va întrece la capitolul costuri stadionul ”Ion Oblemenco”. ”Casa” din prezent a Universității Craiova, care a fost inaugurată în noiembrie 2017. Aceasta a costat 55 de milioane de euro. Dacă lucrările decurg conform planului, sunt așteptate să fie încheiate în 2027.