Orașul mare din România unde se construiește un stadion modern: peste 20 de milioane de euro. Echipa de tradiție care joacă aici

Anul 2026 poate fi unul istoric pentru orașul mare din România care, după 60 de ani, va avea un stadion nou, ultra-modern, de secol 21. Arena va costa în total undeva la 23 de milioane de euro. Pe ea va evolua una dintre echipele de tradiție din fotbalul autohton.

Stadionul de zeci de milioane de euro pe care va juca o echipă de tradiție din fotbalul din Banat prinde contur în România

Într-un ritm mai lent după 1990, apoi mult mai accelerat în ultimul deceniu, infrastructura sportivă din România s-a dezvoltat și are, la ora actuală, un număr însemnat de arene și săli moderne. Țara noastră încă este departe de statele din Occident, chiar și de unele din Balcani, însă în comparație cu primii ani de după Revoluție putem spune că stăm bine.

Capitala, Cluj-Napoca, Craiova, Ploiești, Sibiu sau Arad dispun deja de stadioane sau săli de sport moderne. Iar în prezent sunt în proces de execuție sau la stadiul de proiect multe alte astfel de edificii sportive. Alte mari orașe din țară cu tradiție în sport, precum Constanța, Hunedoara sau Timișoara vor avea, în viitorul mai mult sau mai puțin îndepărtat, stadioane noi.

Dacă ne uităm la vestul țării, sportul de aici a fost văduvit decenii la rând de o arenă modernă. Asta în ciuda faptului că fotbalul a existat și a dat echipe de tradiție, precum Ripensia sau Politehnica. Chiar din 2026, cu ceva noroc, , ar putea juca pe o arenă de secol 21.

Încă din primele luni ale anului 2024, în vestul țării au demarat lucrările de construcție la Stadionul ”Eroii Timișoarei”. Arena de pe Bega prinde deja contur. Ea va avea 10.100 de locuri și costă în jur de 120 de milioane de lei (circa 23-25 de milioane de euro). Deși vorbim de un oraș modern al țării, stadionul care se ridică în prezent este primul după 60 de ani.

Când ar putea juca Poli Timișoara primele meciuri pe Stadionul ”Eroii Timișoarei”

În online, grupurile de suporteri ai lui Poli, dar și autoritățile locale, . Arena ”Eroii Timișoarei” prinde serios contur. Noul stadion de pe Bega se va întinde pe o suprafață de 9.000 de mp.

Planul pe termen lung al oficialilor locali este să ridice noul ”Dan Păltinișanu”, mult mai mare și mai costisitor. Până atunci, stadionul de față, numit și ”Lego” din Timișoara, ca fi arena pe care Politehnica își va juca meciurile de pe teren propriu.

Un idol local și un fotbalist de legendă al fotbalului românesc, Iosif Rotariu (63 de ani), este optimist că arena ”Eroii Timișoarei” va fi dată în folosință chiar în acest an. ”Am văzut implicarea tuturor entităților locale din Timișoara, în special a Consiliului Județean prin domnul Simonis. A fost cel care a propus acest proiect și s-a implicat foarte mult. Condițiile care sunt acum la echipă îmi dau speranța că va fi de durată proiectul. Acum, din punct de vedere sportiv, pot să îți iasă sau nu. Stadionul Lego este aproape gata.

Probabil că se va da în funcțiune anul acesta, sper din toată inima. Altfel ar fi emulația oamenilor din Timișoara. Ar fi mai interesați oamenii de afaceri care ar putea să vină lângă echipă. Poli are o tradiție, o istorie. Lumea își dorește să vadă o echipă în primul eșalon în Timișoara. Cred cu tărie și cu încredere că acest lucru se va realiza”, a spus Rotariu, pentru .

Ce meciuri va putea găzdui noul stadion ”Eroii Timișoarei”. Ce facilități va avea

Datele tehnice ale arenei de pe Bega spun că stadionul ”Eroii Timișoarei” va fi de categoria 4. Va fi în conformitate cu toate cerințele UEFA la nivel de meciuri europene. Mai exact, va putea găzdui inclusiv competiții internaționale.

Apoi, aflăm că arena va avea dotări moderne. În zona de la parter vor fi amenajate vestiare, birouri, cabinet medical, punct de poliție, puncte de prim-ajutor, spații pentru testare antidoping, zona de încălzire și altele. Ne uităm la primul etaj, unde vor fi lojele, oficii și altele spații. Cel de-al doilea etaj va fi prevăzut cu sistemul VAR și cabinetele pentru transmisii TV, cabine pentru presă, o zonă de lucru foto și altele.



Fanii trebuie să știe că arena va avea, pe circa 53.000 de metri pătrați, o parcare cu peste 430 de locuri dar și un parc cu acces liber, dotat cu mobilier urban, iluminat exterior și prevăzută cu echipamente de joacă pentru copii.

Se vor mai construi în zonă și drumuri de acces și căi pietonale, inclusiv o zonă de accesibilitate pietonală tip piață publică la evacuarea din incinta stadionului. Lucrările la arena din Timișoara sunt realizate de firma Tehnodomus. Planul autorităților este ca stadionul să fie gata până în această toamnă.