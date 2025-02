Orașul mic din România care a renăscut din propria cenușă. S-au investit bani mulți din fonduri europene și astăzi arată foarte bine

La nici 60 de kilometri distanță de Cluj-Napoca se află orașul micuț, dar foarte bine gospodărit, care pare renăscut din propria cenușă. Cu bani mulți proveniți din fondurile europene, autoritățile au transformat radical așezarea.

În zona de nord a județul Cluj găsim .

Atestat documentar din anul 1200, când de aici plecau plute pe Someș încărcate cu sare de la Ocna Dejului, municipiul Dej este localizat în județul Cluj. E format din localitățile componente Dej (reședința), Ocna Dejului, Peștera, Pintic și Șomcutu Mic. Se află la 57 km nord-est de municipiul Cluj-Napoca, la confluența dintre râurile Someșul Mare și Someșul Mic.

Cele două decenii ale României în comunitatea europeană au reprezentat un prilej excelent pentru Dej de a se dezvolta. Statistic, campion la atracţia de fonduri europene este judeţul Cluj, cu peste 2 miliarde de euro în ultimul deceniu.

Numai în Dej, un oraș cu doar 30.000 de locuitori, au intrat în ultimii 10 ani peste 180 milioane de euro. Fiecare eurocent a fost folosit cu cap, iar rezultatul se vede la fiecare pas.

Municipiul din nord-vestul țării este astăzi o așezare de invidiat. Numai în zona sa centrală au fost investiți 7 milioane de euro. Banii au schimbat totul. Mai exact, zona pietonală a fost mărită de la 3.000 la 7.500 mp, pavajul a fost schimbat și au fost plantați 30 de arbori. În plus, elementele istorice au fost puse în valoare pentru a atrage turiștii.

În 2020 a început renovarea Bisericii Reformate, construită în 1456. Refacerea din temelii a costat 12 milioane de euro. Turnul înalt de 71 de metri al lăcașului este vizibil din orice punct al orașului.

Învățământ la nivel occidental în Dej. Energia verde, la tot pasul în oraș

S-a investit mult în tinerii din Dej, mai exact în instituțiile de învățământ. Cu 25 milioane de euro accesați, școlile din oraș și-au schimbat înfățișarea și se pot compara cu cele din Occident.

În plus, s-au construit de la zero grădinițe și creșe. ”Este o creşă construită de la zero. Toate dotările din creşă sunt noi. Avem 95 de locuri, 4 grupe, cantină proprie, sală de mese dotată cu mobilierul necesar pentru a putea găti copiilor mese sănătoase”, spune Irodina Ionescu, director grădiniță, citată de .

Gradul de poluare din Dej este la niveluri minime. Motivul: accentul pus pe energia verde. Astfel, .

Transportul public se bazează acum pe autobuze electrice. Pe deasupra, pentru a încuraja transportul verde, mai ales pe distanțe mici, tot având la bază fonduri europene, a fost înființat un sistem de bikesharing.

Iar cetățenii au la dispoziție nu mai puțin de 13 kilometri de piste. Acestea au fost construite între 2023 și 2024. Cei peste 180 de milioane de euro din bani europeni au modernizat întreaga infrastructură a orașului.

Dejul este un exemplu de ”așa da”. Din păcate, le nivel național sunt multe așezări care nu au avut noroc de această oportunitate. Datele oficiale spun că, din 2014 până în 2020, România a atras doar 30% din fondurile europene disponibile pentru țara noastră.