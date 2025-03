Orașul mic din România care l-a uimit pe un vlogger străin. Mulți români îl traversează, dar nu știu ce găsesc aici: ”Are o istorie incredibil de bogată”

Un oraș mic din România a reușit să ajungă în sufletul unui vlogger italian. Tânărul a ajuns la noi în țară, iar printre altele, a decis să viziteze și în acest loc și a fost de-a dreptul surprins de ce a putut să găsească.

Un vlogger italian, uimit de frumusețea acestui oraș din România

Mario este un vlogger italian pasionat de călătorii. Acesta a ales să viziteze numeroase zone de pe continent și se pare că acum, a ajuns și în România. Ce destinația a ales însă tânărul? Un oraș destul de mic de la noi din țară.

Este vorba despre Târgoviște, fosta capitală . Orașul se află la 80 de kilometri de București și se pare că vloggerul a fost impresionat de ce a putut să găsească acolo.

Menționăm faptul că Târgoviște era reședință domnească și capitală între 1396 și 1714. Totodată, orașul a deținut timp de trei secole statutul de cel mai important centru economic, politico-militar și cultural-artistic al regiunii.

Chiar și așa, puține persoane își mai amintesc acest detaliu astăzi. Ce l-a atras pe vloggerul italian în acest oraș mic din România? În primul rând istoria, cât se poate de bogată, dar și legendele din zonă.

Tânărul a fost fascinat de fosta capitală a Țării Românești

Totodată, el recunoaște că s-a informat din timp. Mai exact, acesta a citit câte . Acesta este probabil și motivul pentru care a fost fascinat atunci când a ajuns în acest loc.

„Mi-a plăcut foarte mult să explorez orașul Târgoviște la pas, fără un itinerariu stabilit dinainte. Parcul Mitropoliei e o încântare. Târgoviște e un oraș cu o istorie incredibil de bogată. Am explorat fosta capitală a României de la curtea domnească a lui Vlad Țepeș până la faimosul Turn al Chindiei.

Indiferent că iubești istoria, legendele întunecate su străzile pline de farmec, Târgoviște are multe lucruri și locuri minunate de oferit! Am citit multe despre domnitorii Țării Românești și am fost fascinat. Oamenii sunt mai calmi și mai de treabă comparativ cu cei din București. Târgoviște e un oraș liniștit, cu farmec și pe care îl poți parcurge ușor pe jos”, spune Mario, italianul pasionat de călătorii.

Vloggerul a mers și în câteva cafenele, dar și librării din Târgoviște. Recunoaște că a băut cafea la fel de bună ca în Italia și totodată, a rămas surprins de modul în care o librărie din oraș era amenajată.

Orașul mic din România l-a surprins plăcut pe vlogger, care nu regretă deloc alegerea făcută. „Pot spune că acest oraș a fost pentru mine o descoperire specială, o adevărată bijuterie urbană ascunsă”, adaugă Mario.