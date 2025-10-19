Orașul misterios unde a fost construit stadionul pe care străinii nu-l pot vizita. Colosul are o arhitectură spectaculoasă, 45.000 de locuri și e aproape gol meci de meci

Câte persoane știu de stadionul pe care străinii nu îl pot vizita? Deși are o arhitectură deosebită și peste 40.000 de locuri, la fiecare meci, tribunele sunt goale. Care este motivul și unde se află acesta?

Unde se află stadionul pe care străinii nu îl pot vizita

Așgabat este capitala Turkmenistanului și totodată un loc unic pe harta sportului mondial. În acest oraș, accesul străinilor este restricționat. Totodată, libertatea presei nu prea există aici.

Pentru unii poate părea ciudat la prima vedere, dar adevărul este că regimul de la Ashgabat a construit în ultimul deceniu un imperiu sportiv de 5 miliarde de dolari. Practic s-a dorit ca lumea să vadă o față modernă, însă cei mai mulți rămân doar cu poveștile.

Mai exact, deși în acest oraș stadionul e unul spectaculos, străinii nu îl pot vizita. Cum arată construcția și ce se întâmplă aici? În 2017, Turkmenistanul a găzduit Jocurile Asiatice în Sală și de Arte Marțiale (AIMAG).

Complexul Olimpic din Ashgabat, un loc aparte

Iar cu această ocazie a fost inaugurat Complexul Olimpic din Ashgabat. Vorbim despre o zonă sportivă uriașă, de peste 1.466 de hectare. Practic se poate spune că vorbim despre un adevărat oraș.

Iar stadionul central a fost filmat de vlogerii români „HaiHui în doi”. Și vorbim într-adevăr despre un loc cu adevărat spectaculos. Stadionul Olimpic Așgabat se află fix în centrul complexului.

Această arenă are 45.000 de locuri și a fost construită de compania turcă Polimeks. În partea superioară există o structură uriașă în formă de cap de cal Ahal-Teke, simbolul național al Turkmenistanului. Iar investiția totală a depășit 5 miliarde de dolari.

Investiții uriașe într-un complex pe care nu oricine îl poate vizita

Ce pot vedea cei care ajung aici? Complexul Olimpic din Ashgabat are peste 30 de facilități sportive. Vorbim despre săli, piscine, arene pentru arte marțiale, dar și pentru ciclism. Totodată, există clinici medicale sportive, centre media, hoteluri, dar și săli de conferință.

În același loc, cei care ajung se bucură de o rețea internă de transport rapid. Mai exact, în acest oraș misterios există privat pentru sportivi și oficiali.

Iar deși a stârnit curiozitatea multora, străinii nu pot vizita stadionul și nici măcar ”orașul”. Motivul? Accesul pentru europeni și jurnaliști străini este aproape imposibil. Ce trebuie să facă cei care vor să ajungă aici?

Regimul din Turkmenistan, strict pentru străini

În primul rând trebuie menționat faptul că regimul turkmen . La acestea se mai adaugă un control strict al deplasărilor și verificări la fiecare pas, ceea ce face din Așgabat unul dintre cele mai izolate orașe de pe planetă.

Și din păcate, orașul olimpic, deși e un paradis și are o arhitectură fabuloasă, este în mare parte gol. Astfel, la cele mai multe meciuri care au loc pe stadion, tribunele sunt în general goale.

Transmisiunile sunt strict controlate, iar fotografiatul este interzis fără aprobare oficială. Și nu puțini sunt cei care au ajuns în zonă și din păcate nu au reușit să viziteze complexul și au fost nevoiți să îl admire de la distanță.