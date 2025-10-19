Sport

Orașul misterios unde a fost construit stadionul pe care străinii nu-l pot vizita. Colosul are o arhitectură spectaculoasă, 45.000 de locuri și e aproape gol meci de meci

Există un stadion spectaculos pe glob, pe care din păcate străinii nu îl pot vizita. Astfel, deși arhitectura lui e una cu adevărat interesantă, în general tribunele sunt goale.
Valentina Vladoi
19.10.2025 | 08:01
Orasul misterios unde a fost construit stadionul pe care strainii nul pot vizita Colosul are o arhitectura spectaculoasa 45000 de locuri si e aproape gol meci de meci
Unde se află stadionul pe care străinii nu îl pot vizita. Sursă foto: captură youtube, AFL Architecs / colaj Fanatik

Câte persoane știu de stadionul pe care străinii nu îl pot vizita? Deși are o arhitectură deosebită și peste 40.000 de locuri, la fiecare meci, tribunele sunt goale. Care este motivul și unde se află acesta?

ADVERTISEMENT

Unde se află stadionul pe care străinii nu îl pot vizita

Așgabat este capitala Turkmenistanului și totodată un loc unic pe harta sportului mondial. În acest oraș, accesul străinilor este restricționat. Totodată, libertatea presei nu prea există aici.

Pentru unii poate părea ciudat la prima vedere, dar adevărul este că regimul de la Ashgabat a construit în ultimul deceniu un imperiu sportiv de 5 miliarde de dolari. Practic s-a dorit ca lumea să vadă o față modernă, însă cei mai mulți rămân doar cu poveștile.

ADVERTISEMENT

Mai exact, deși în acest oraș stadionul e unul spectaculos, străinii nu îl pot vizita. Cum arată construcția și ce se întâmplă aici? În 2017, Turkmenistanul a găzduit Jocurile Asiatice în Sală și de Arte Marțiale (AIMAG).

Complexul Olimpic din Ashgabat, un loc aparte

Iar cu această ocazie a fost inaugurat Complexul Olimpic din Ashgabat. Vorbim despre o zonă sportivă uriașă, de peste 1.466 de hectare. Practic se poate spune că vorbim despre un adevărat oraș.

ADVERTISEMENT
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova:...
Digi24.ro
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova: „Toate trei sunt femei, urmează identificarea ADN”

Iar stadionul central a fost filmat de vlogerii români „HaiHui în doi”. Și vorbim într-adevăr despre un loc cu adevărat spectaculos. Stadionul Olimpic Așgabat se află fix în centrul complexului.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții: au bătut palma și Lionel Messi semnează! Răsturnare spectaculoasă de...
Digisport.ro
Lovitură de proporții: au bătut palma și Lionel Messi semnează! Răsturnare spectaculoasă de situație

Această arenă are 45.000 de locuri și a fost construită de compania turcă Polimeks. În partea superioară există o structură uriașă în formă de cap de cal Ahal-Teke, simbolul național al Turkmenistanului. Iar investiția totală a depășit 5 miliarde de dolari.

Investiții uriașe într-un complex pe care nu oricine îl poate vizita

Ce pot vedea cei care ajung aici? Complexul Olimpic din Ashgabat are peste 30 de facilități sportive. Vorbim despre săli, piscine, arene pentru arte marțiale, dar și pentru ciclism. Totodată, există clinici medicale sportive, centre media, hoteluri, dar și săli de conferință.

ADVERTISEMENT

În același loc, cei care ajung se bucură de o rețea internă de transport rapid. Mai exact, în acest oraș misterios există inclusiv linii de metrou privat pentru sportivi și oficiali.

Iar deși a stârnit curiozitatea multora, străinii nu pot vizita stadionul și nici măcar ”orașul”. Motivul? Accesul pentru europeni și jurnaliști străini este aproape imposibil. Ce trebuie să facă cei care vor să ajungă aici?

Regimul din Turkmenistan, strict pentru străini

În primul rând trebuie menționat faptul că regimul turkmen impune vize mult mai greu de obținut decât alte țări. La acestea se mai adaugă un control strict al deplasărilor și verificări la fiecare pas, ceea ce face din Așgabat unul dintre cele mai izolate orașe de pe planetă.

Și din păcate, orașul olimpic, deși e un paradis și are o arhitectură fabuloasă, este în mare parte gol. Astfel, la cele mai multe meciuri care au loc pe stadion, tribunele sunt în general goale.

Transmisiunile sunt strict controlate, iar fotografiatul este interzis fără aprobare oficială. Și nu puțini sunt cei care au ajuns în zonă și din păcate nu au reușit să viziteze complexul și au fost nevoiți să îl admire de la distanță.

Spectacol și hatt-trick pentru Messi, care a câștigat un trofeu care îi lipsea...
Fanatik
Spectacol și hatt-trick pentru Messi, care a câștigat un trofeu care îi lipsea din vitrină
Câți bani a adunat Ion Țiriac din pensia încasată de la stat. Miliardarul...
Fanatik
Câți bani a adunat Ion Țiriac din pensia încasată de la stat. Miliardarul nu s-a atins deloc de ei în ultimii 20 de ani
O nouă tragedie lovește lumea sportului! Un motociclist a decedat în timpul unui...
Fanatik
O nouă tragedie lovește lumea sportului! Un motociclist a decedat în timpul unui eveniment de raliu
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
'Schimbați antrenorul?'. Gigi Becali a luat decizia finală după umilința cu Metaloglobus
iamsport.ro
'Schimbați antrenorul?'. Gigi Becali a luat decizia finală după umilința cu Metaloglobus
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!