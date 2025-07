Orașul nu foarte îndepărtat de graniță care se umple de români vara și în fiecare weekend al anului. E mereu sold out pe booking la cazare pentru că prețurile sunt mici și a doua limbă vorbită este româna

Tot mai mulți oameni sunt interesați să descopere ce se umple de români mereu vara și în fiecare weekend al anului, indiferent de anotimp. Agențiile de turism susțin că e sold out pe booking la cazare. Prețurile sunt mici aici și a doua limbă vorbită e româna, care se aude la orice pas.

Orașul nu foarte îndepărtat de graniță care se umple de români

Ești în căutarea unui loc pentru a-ți petrece finalul de săptămână sau concediul? Ei bine, specialiștii arată care este, de fapt, localitatea aflată aproape de graniță care este luată cu asalt de fiecare dată de foarte mulți români.

ADVERTISEMENT

Acest lucru se întâmplă mereu vara și în toate weekend-urile de peste an. Are costuri mici în ceea ce privește cazarea și este sold out întotdeauna pe booking. Prețurile sunt avantajoase și la mâncare sau la obiectivele turistice.

În plus, a doua limbă vorbită este limba care se aude constant la restaurant sau la plimbare. Concret, este vorba de Varna, cel mai mare oraș de coastă din Bulgaria. Are o istorie fascinantă, atracții turistice inedite și plaje cu nisip fin și apă curată.

ADVERTISEMENT

Nisipurile de Aur și stațiunea Konstantin și Elena sunt renumite pentru plajele largi și frumoase, marea albastră și caldă și izvoarele minerale curative. Orașul se bucură de o climă caldă tot timpul anului, motiv pentru care nu duce lipsă de turiști în orice sezon și în weekend-uri.

Turiștii sunt atrași și de evenimentele culturale care au în prim-plan muzica, festivalurile importante, baletul, opera și teatrul. De asemenea, vizitatorii sunt încântați de filmele și exploziile de artă care au loc în aer liber.

ADVERTISEMENT

Atracții turistice din Varna

Orașul nu foarte îndepărtat de granița cu România atrage un număr mare de români în weekend-uri și în restul anului datorită obiectivelor. Pe lângă istorie și arhitectură vizitatorii descoperă o localitate unde bucătăria locală și vinul sunt foarte apreciate.

ADVERTISEMENT

Cramele se găsesc la tot pasul și oamenii pot degusta din băuturile care se fac din soiurile de struguri din această regiune. Oamenii au oportunități diverse de cumpărături, în timp ce ospitalitatea localnicilor este una foarte bună.

Portul din Varna și Muzeul Arheologic se află printre principalele atracții din oraș. Cea mai veche comoară de aur din întreaga lume a fost descoperită aici în anul 1972. Tezaurul are o istorie care datează de circa 4.000 de ani înaintea lui Hristos.

Termele Romane sau Băile Romane nu trebuie trecute cu vederea de niciun vizitator. Călătorii pot face o plimbare liniștită în Grădina Marii (Parcul Primorcki), unde pot admira o mulțime de monumente culturale, înconjurate de o vegetație densă.

În plus, turiștii pot descoperi Delfinariul, Grădina Zoologică și Acvariul. În Varna pot stârni interesul oamenilor Muzeul de Istorie Naturală, Muzeul Naval, Teatrul de vară, Pista de karting sau Clubul de alpinism.

Scurtă istorie a orașului Varna

Orașul Varna din Bulgaria a fost fondat în anul 570 î. Hr. ca și colonie comercială. A primit denumirea de Odesos, care se traduce prin „oraș pe malul apei”. Numele a fost dat de niște marinari greci, coloniști din Milet din Asia Mică, relatează .

S-a construit pe locul unei așezări tracice vechi. Secolele II și III au fost cele mai benefice pentru această localitate. Numele actual a fost dat de slavi. În secolele XII și XIII a devenit un oraș portuar comercial înfloritor, unde au acostat frecvent nave de la Genua și mai târziu de la Veneția și Ragusa.

În anul 1393 localitatea a fost cucerită de trupele romane. A fost eliberată de sub această conducere la data de 27 iulie 1878, în urma războiului ruso-turc, din perioada 1877-1878. Ulterior, orașul a început să se dezvolte rapid.