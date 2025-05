Orașul pitoresc din Spania care i-a cucerit pe turiști. Destinația se află la malul mării

Un sondaj recent realizat de Which? Travel arată care este orașul pitoresc din Spania ce i-a cucerit pe turiști. Destinația se află la și are plaje întinse, apă cristalină și peisaje care îți taie răsuflarea de la prima vizită.

Orașul din Spania care i-a cucerit pe turiști

Turiștii au la dispoziție numeroase destinații de vacanță. În Europa s-a aflat care este cea mai bună locație de coastă. Mai exact, este vorba de un care se laudă cu o frumusețe aparte și cu ospitalitate din partea localnicilor.

Se găsește la malul mării și a fost desemnată cea mai bună zonă a Coastei Blanca. Mulți o văd ca o comoară ascunsă pentru că este departe de stațiunile agitate și aglomerate. Aceasta este Altea, o localitate cu străzi pavate care urcă până în vârful Plaza de la Iglesia.

De la înălțime turiștii pot zări un monument cu cupole albastre și cu motive albe. Acesta este văzut drept un simbol al municipalității. Tot aici călătorii au parte de o priveliște spectaculoasă asupra mării Mediterane.

Orașul din Spania are biserici cu domuri albastre. În Altea casele albe sunt înșirate pe dealuri precum niște cuburi de zahăr. Mica localitate atrage turiștii ca un magnet și datorită gastronomiei sale, cu influențe puternic maritime.

Turiștii care aleg această destinație pentru vacanță trebuie neapărat să încerce preparatele din pește proaspăt. În restaurantele locale pot savura paella, orez negru și fideuà, un fel asemănător cu paella, dar cu paste. Celebra nuga de Altea este desertul care încântă papilele gustative.

De ce trebuie să vizitezi Altea, orașul din Spania

Altea este orașul care dispune de 6 kilometri de coastă și numeroase plaje. Acestea sunt realizate din pietre albe și rotunjite. Turiștii le găsesc liniștite și mai puțin aglomerate. Locul din Spania este fermecător și datorită apelor clare și cristaline.

Călătorii spun că apele sunt perfecte pentru scăldat sau pentru a observa fauna subacvatică. Destinația turistică are o frumusețe aparte pentru că dispune de străzi impresionante. În plus, are magazine de artizanat și multe ateliere care îi dau un aer boem deosebit.

De asemenea, orașul din Spania ofertă completă de servicii, activități nautice, agrement, gastronomie. Vizitatatorii îl pot vedea în orice perioadă din an pentru că temperaturile sunt ideale. Temperatura minimă este de aproximativ 16 grade Celsius, în luna februarie, scrie .

Meteorologii anunță că temperatura maximă este de 23 grade Celsius, în august. În schimb, temperatura apei mării în Altea variază între 16 și 23 de grade Celsius, în funcție de anotimp. Localitatea are peste 300 de zile de soare pe an.

În altă ordine de idei, orașul din Spania care i-a cucerit pe turiști are un patrimoniu cultural și arheologic atractiv. Călătorii pot merge la Acueductul roman de la Els Arcs sau pot vizita Turnul Bellaguarda, construit în secolul al XIV-lea.