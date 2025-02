Orașul spaniol care are peste 300 de zile cu soare. E o destinație de vacanță perfectă pentru 2025

Spania este întotdeauna o alegere excelentă când vine vorba de vreme bună, plimbări, peisaje și arhitectură. Țara are un oraș foarte cunoscut, care are peste 300 de . E o destinație de vacanță perfectă pentru 2025 pentru că are costuri foarte accesibile pentru turiști.

Ce localitate din Spania are peste 300 de zile cu soare

Zilele cu soare sunt greu de găsit în anotimpurile mai reci, însă acest lucru nu este o problemă în localitățile spaniole. În această parte a globului oamenii se bucură de locuri unde temperaturile sunt destul de ridicate.

ADVERTISEMENT

Temperaturile medii ating, în general, între 19 și 20 de grade Celsius. Valencia esta orașul care nu trebuie trecut cu vederea de niciun călător pentru anul 2025 pentru că are numeroase perioade foarte însorite.

Potrivit site-ului , regiunea dispune de 343 de ore de soare pe lună. În plus, are peste 300 de zile cu soare, destinația de vacanță fiind numai bună pentru persoanele care vor să fugă de frig, indiferent de sezon.

ADVERTISEMENT

Și unde mai pui că este un loc unde călătorii nu trebuie să scoată foarte mulți bani din buzunar. O singură noapte de cazare, situată aproape de centrul orașului spaniol, costă aproximativ 700 lei. Pentru un hotel de 5 stele turiștii achită 1.000 de lei.

Pe de altă parte, cei cu bugete mai mici au posibilitatea să se cazeze la distanțe mai mari de centrul orașului spaniol. În aceste regiuni din Valencia se achită în jur de 400 de lei pentru o singură noapte de cazare.

ADVERTISEMENT

Ce obiective pot vedea turiștii în Valencia

Valencia este un localizat pe coasta de est a Spaniei, fiind un centru istoric important. Destinația de vacanță numai bună de vizitat în anul 2025 are un trecut glorios care fascinează și în ziua de azi, dar și numeroase obiective.

ADVERTISEMENT

Călătorii se bucură de istorie, peisaje de vis, festivaluri și piețe. Vizitatorii trebuie neapărat să ajungă în Piața Centrală sau la Catedrala din Valencia. Parcurile sunt spectaculoase și ideale pentru plimbări în aer liber.

Se recomandă să se ia la pas străduțele orașului, care are clădiri futuriste. Totodată, turiștii pot vizita cel mai mare acvariu din Europa, L’Oceanografic, sau pot cumpăra produse locale din Mercado Central, care este o piață acoperită.

Resturantele cu mâncare tradiționale sunt numeroase, localurile păstrând tradiția și istoria. Localnicii sunt prietenoși cu vizitatorii și îi îndeamnă adesea să meargă pe plaja Malvarrosa, locul perfect pentru relaxare.