Orașul spectaculos în care s-a stabilit Sorana Cîrstea: ”În suflet sunt româncă”

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Iată care este, în realitate, orașul spectaculos și cu numeroase atracții turistice în care s-a stabilit Sorana Cîrstea. Românca a luat această decizie în urmă cu ceva vreme, dar nu a renunțat complet la țara noastră.

Sorana Cîrstea, detalii despre țara unde locuiește

Aflată în ultimul an al carierei sale, Sorana Cîrstea (36 ani) Jucătoarea de tenis originară din Târgoviște a hotărât să nu se prezinte la turneul de la Monterrey din Mexic. Sportiva a invocat o accidentare în zona abdominală. Anunțul a fost făcut cu doar o săptămână înainte de a ajunge la US Open.

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Frumoasa șatenă la care ia parte. Tenismena călătorește foarte mult datorită pasiunii sale, dar și-a găsit un loc unde locuiește o perioadă mai lungă din timp. Astfel, are rezidența într-un oraș important din Emiratele Unite Arabe, cu toate că are apartament în altă regiune.

Și-a achiziționat o proprietate în urmă cu ceva vreme în Dubai. A făcut acest pas pentru că își dorește să petreacă mai multă vreme în străinătate. În schimb, este strâns legată de România la care nu va renunța niciodată. Numește orașul București drept „acasă” pentru că fosta iubită a lui Alexandru Țiriac s-a născut în acest municipiu.

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„Da, așa este, m-am mutat la Dubai. Mi-am luat rezidența la Abu Dhabi, dar locuiesc la Dubai. Mereu mi-am dorit să locuiesc și în țară, dar și în afară, mai ales că sportul practicat de mine presupune să fii mereu plecat. Mi-am dorit să locuiesc 50%-50%, adică jumătate de an în România și jumătate de an în afară.

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Bine, impropriu spus jumătate de an, pentru că eu călătoresc extrem de mult. Jumătate de an, în general perioada de iarnă, sunt în Dubai, iar în restul anului, din primăvară și până la toamnă sunt în București. Însă, acasă va rămâne tot timpul București, tot timpul România”, a declarat Sorana Cîrstea, conform .

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Motivul pentru care s-a stabilit peste hotare

Sorana Cîrstea a făcut această mutare datorită sportului pe care-l practică de aproape 20 de ani. Celebra sportivă consideră că are mai multe avantaje în Dubai, în contextul în care se poate antrena în aer liber indiferent de anotimp. Găsește numeroase baze pentru a se menține în formă maximă, pregătirea și recuperarea fizică fiind mult mai la îndemână.

De asemenea, orașul este extrem de convenabil pentru deplasările din circuitul WTA, fiind un important hub aerian. Mai mult decât atât, tenismena are acces la oameni importanți din sport cu care lucrează destul de aproape. Spre exemplu, în urmă cu 2 ani se știa că se antrenează cu Peter Wessels, la academia acestuia.

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„Dubai este mult mai bine din punct de vedere al condițiilor pentru tenis, al condițiilor pentru pregătire și antrenament, însă în suflet sunt româncă”, a mai punctat Sorana Cîrstea, mai arată sursa menționată anterior. În schimb, jucătoarea nu a vândut apartamentul pe care-l are într-un complex rezidențial din zona Băneasa.