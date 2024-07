Orașul turistic pe care românii trebuie să-l evite. Deși în 2023 s-a aflat pe locul 8 în topul destinațiilor de vacanță, astăzi a ajuns o dezamăgire: ”Este un fel de Ferentari”

Orașul turistic pe care . Deși în 2023 s-a aflat pe locul 8 în topul destinațiilor de vacanță, astăzi a ajuns o dezamăgire. O turistă care a vizitat recent regiunea spune că „este un fel de Ferentari”.

Marrakech reprezintă un oraș de top în opinia multor călători, însă sunt și persoane care nu s-ar mai întoarce niciodată. O turistă susține că Marocul a fost o mare decepție, cu toate că s-a informat înainte de a pleca de acasă.

Tânăra a povestit că localnicii sunt rasiști, precizând că nu au vrut să o servească pe motiv că nu avea capul acoperit. Acest lucru a avut loc în aeroport, subliniind că nu este îmbrăcată indecent, ci cu o rochie lungă care îi lăsa la vedere umerii.

„Traficul este infernal, nu au nicio regulă de circulație. Era să ne calce de câteva ori pe trecerea de pietoni cu poliția lângă. Și pe trotuare se circulă cu motociclete/biciclete/scutere/căruțe din toate direcțiile.

Dacă nu îi eviți tu, ei nu țin cont că ești acolo. Traficul din Turcia este parfum pe lângă cel din Marrakech. Centrul Marrakech-ului este un fel de Ferentari de 10 ori mai rău”, a scris turista pe grupul Vacante do it yourself, de pe .

Marrakech, de la locul 8 la decepții în rândul turiștilor

Marrakech a ocupat poziția cu numărul 8 într-o top din 2023, conform . Clasamentul a fost realizat de cea mai importantă și cunoscută platformă de călătorii din lume, și anume Tripadvisor.

Turiștii au votat marocan drept unul dintre cele mai bune. Un an mai târziu oamenii au ajuns să fie dezamăgiți de experiențele pe care le-au avut în Maroc, fie că este vorba de cazare, fie de mâncare sau alte aspecte.

În postările de pe social media oamenii se plâng de hotelurile care sunt cotate cu note excelente pe Booking, dar în realitate camerele arată îngrozitor. Cazările sunt pline de mucegai și foarte multă umezeală.

„A trebuit să schimbăm cazarea, să ne mutăm în «zona de lux», pentru că era un mucegai în camere de nedescris. Am ajuns la ora 22:00 la cazare și nu am putut să ne mutăm imediat la alt hotel, ci abia a doua zi dimineața.

Când m-am trezit dimineața aveam spatele umed (patul trăgea umezeala) și mi-a scăzut imunitatea instant. Nu ne-au returnat banii pentru celelalte nopți. Dacă ești turist și nu te duci la restaurantele top o să primești meniu fără prețuri, iar nota va fi calculată din ochi.

Am pătit 2.500 de lei o notă de 4 persoane pentru 3 feluri de mâncare basic (eu nu am avut ce să mănânc fiind vegetariană – aveau de exemplu salată Caesar, i-am rugat să mi-o facă fără carne, la același preț, dar nu au vrut)”, a mai scris turista româncă pe social media.