Orașul unde a avut loc prima finală a Cupei Campionilor Europeni. ”Colosul”, care astăzi valorează 2.4 miliarde de euro, a câștigat marele trofeu după un meci spectaculos

Ediția cu numărul 71 a Ligii Campionilor își joacă sâmbătă, 30 iunie, la Budapesta, ultimul act. La un pas de România, PSG și Arsenal se luptă pentru ”urecheată”, așa cum e alintat trofeul Champions League. În emisiunea ”Oldies but Goldies” de la FANATIK s-a mers departe în trecut și s-a readus aminte de începuturile celei mai tari competiții intercluburi din lume. Care e orașul unde a avut loc prima finală a Cupei Campionilor Europeni și ce echipă uriașă a ridicat cupa deasupra capului.

Finala ediției 71 a Ligii Campionilor, PSG – Arsenal, se va juca pe stadionul Puskas Arena din Budapesta (Ungaria). PSG vizează al doilea titlu consecutiv, în timp ce Arsenal joacă prima finală după 20 de ani și caută primul trofeu important european din istorie. Ambele formații vin după titluri interne, în Ligue 1, respectiv în Premier League.

”Oldies but Goldies” nu putea . În emisiunea de colecție de la FANATIK, Cristi Coste și Andrei Vochin au dat paginile înapoi în istorie și au vorbit de prima finală a Cupei Campionilor Europeni, așa cum se numea actuala UEFA Champions League până în 1992.

Anul nașterii planului de a înființa Cupa Campionilor Europeni, actuala Liga Campionilor, este 1955. Atunci, în luna aprilie, marele Santiago Bernabeu (1895-1978) a inițiat o discuție cu cluburile mari de pe continent și le-a invitat la Paris. Această întâlnire este aranjată de publicația L’Équipe. De notat că ziarul sportiv francez a jucat un rol esențial în crearea competiției.

”L’Équipe organizează tot acolo și practic acolo ei își strâng mâinile și spun, cu Santiago Bernabeu în frunte, ‘hai s-o facem!’. Și, în 21 iunie 1955, apare decizia oficială a UEFA de a organiza Cupa Campionilor Europeni”, povestește Andrei Vochin. Proiectul este demarat și la startul său iau parte 16 campioane, fără echipe din Anglia, care au refuzat participarea.

Finala primei ediții a Cupei Campionilor Europeni, 1955-1956, nu putea să aibă loc altundeva decât în orașul unde s-au pus bazele competiției, la Paris. ”Prima ediție de Cupa Campionilor, 1955-1956, se joacă fără echipe din Anglia, fără campioana Angliei. Este un format de 16 campioane. Așa a fost inițial. Participă 16 campioane, pe bază de invitație”, mai spune Vochin.

Gigantul din Europa, cu o valoare în prezent de 2.4 miliarde de euro, care a câștigat marele trofeu după un meci spectaculos

În prima se califică nimeni alta decât Real Madrid. Spaniolii, care valorează aproape 2,5 miliarde de euro la ora actuală, au luptat atunci pentru trofeu cu echipa ”locală” Stade Reims. Într-un meci extrem de spectaculos, cu 7 goluri, ibericii s-au impus cu 4-3. ”Finala, evident, se joacă la Paris, pe stadionul Parc des Princes. Real Madrid se califică în prima finală și joacă cu campioana Franței, cu State de Reims.

Duelul devine unul unul dintre meciurile cele mai spectaculoase, una dintre finalele cele mai spectaculoase. De altfel este una dintre finalele cu cele mai multe goluri înscrise, acesta 4-3. Practic, asta a fost prima ediție de finală de Cupa Campionilor”, povestește jurnalistul, la ”Oldies but Goldies”.

