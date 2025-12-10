Orașul unde Cristina Neagu duce o viață de vis după ce s-a retras din handbal. Sportiva a ales o destinație deosebită pentru relaxare

ADVERTISEMENT

Cristina Neagu își trăiește viața din plin după ce a renunțat la handbal. Sportiva se află în continuare în vacanță, iar de această dată a ales un loc spectaculos, exotic.

Unde a plecat Cristina Neagu în vacanță

Cristina Neagu s-a retras din activitate anul acesta, la 37 de ani. Nu regretă deloc decizia luată și profită din plin de timpul ei liber. Iar de această dată, sportiva a ales să meargă în Hawaii.

De altfel aceasta publică constant imagini pe rețelele de socializare din concediul său. Aprecierile nu lipsesc nici ele și la fel și comentariile. Nu puțini sunt cei care o apreciază pe sportivă pentru modul în care a ales să își petreacă vacanța.

„Te ador!”, „Vacanță frumoasă!”, „Superbă!” sau „Cine a făcut pozele?” sunt doar câteva dintre comentariile pe care Cristina Neagu le-a primit în dreptul imaginilor din Hawaii.

Sportiva nu regretă că s-a retras din handbal

Amintim faptul că înainte de a ajunge în Hawaii, Și din acest oraș, sportiva a publicat mai multe imagini care au fost apreciate de urmăritorii ei.

Putem spune, deci, că aceasta își trăiește viața din plin după retragere. Menționăm faptul că în total, Cristina Neagu a avut o carieră de aproape 30 de ani în handbal.

Aceasta a primit inclusiv titlul de ”cea mai bună handbalistă a lumii” de patru ori. Performanța ei a fost recunoscută atât pe plan național, cât și internațional, însă venise momentul ca aceasta să se ocupe și de viața personală.

Într-un interviu acordat recent, . Pentru sportivă e mai important acum timpul liber, dar și cel petrecut cu familia.

„Nu îmi lipsește deloc handbalul. Pe cât de mult iubesc handbalul, chiar nu-mi lipsește deloc. În perioada asta am putut să petrec mai mult timp cu familia și, pur și simplu, să nu mai fiu la program. Să pot să mă trezesc și să mă gândesc ce vreau să fac astăzi, fără să trebuiască să fiu la o anumită oră undeva”, a dezvăluit ea, pentru Antena Sport.

Cum arată o zi din viața sportivei

Deși a renunțat la sportul profesionist, Cristina Neagu încearcă să fie în continuare activă. Sportiva a mai povestit că merge la sală și cu siguranță va face mișcare și în continuare.

Totodată, ea a catalogat întreaga sa carieră ca fiind una ”de vis”. Nu se gândea că o să facă performanță și că o să ajungă atât de departe, însă iată că viața a surprins-o total în ultimii ani.

„Să merg la sală, să mă apuc iarăși de bandajele alea, iarăși dureri, încălzește-te ș.a.m.d. Sigur că le-am făcut cu plăcere. Am iubit handbalul foarte mult și încă îl iubesc, dar iubesc și viaţa de după handbal. Iubesc să nu mai fiu la program, să iau decizii de moment.

Îmi place și viața fără sport, deși mai merg uneori la sală și, cu siguranță, o să continui să fac mişcare. Nu am niciun regret, a fost cea mai potrivită decizie. Am avut o carieră de vis. Poate nici nu visam la așa ceva, când eram mică și îmi propuneam lucruri mari”, a declarat Cristina Neagu, pentru Antena Sport.