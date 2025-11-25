Orașul unde Cristina Neagu se relaxează după retragerea din handbal. Ce destinație a ales fosta sportivă

ADVERTISEMENT

La 37 de ani, Cristina Neagu a decis să se retragă din handbal. Acum sportiva nu mai are un program strict, nici alte restricții, astfel că poate să își trăiască din plin noua sa viață.

Cristina Neagu, vacanță de vis după retragerea din handbal

Și iată că aceasta a decis să plece într-o vacanță, în Statele Unite. Practic sportiva și-a oferit singură un cadou după retragere și profită din plin de timpul ei liber. Iar Los Angeles pare într-adevăr o destinație de vis.

Cristina Neagu se plimbă, nu are un program stabilit, astfel că poate să facă ce își dorește. Aceasta a mers recent în Las Vegas, la Marele Canion și a fost impresionată de frumusețea zonelor respective.

Sportiva postează constat și imagini pe contul personal de socializare. Și nu puțini sunt cei care rezonează cu ea. De altfel unii internauți i-au și recomandat alte obiective turistice prin zonă și au felicitat-o.

„Bucură-te de tot ce te înconjoară! Meriși din plin!”, „Și tu meriți o stea, pe aleea handbalului”, „Neapărat trebuie o stea pe hall of fame cu Cristina Neagu!”, sunt doar câteva dintre comentariile primite.

Cum se simte Cristina Neagu după retragerea din handbal

Timp de aproape 3 decenii din viața ei, Cristina Neagu a trăit doar pentru handbal. Astfel, . În final însă, s-a dovedit a fi una inspirată.

Într-un interviu acordat recent, ea a dezvăluit că nu duce lipsa sportului. Iubește handbalul, însă îi este bine și fără el. Se simte relaxată pentru că nu are un program și .

„Nu imi lipsește deloc handbalul. Pe cât de mult iubesc handbalul, chiar nu îmi lipsește deloc. În perioada asta am putut să petrec mai mult timp cu familia și, pur și simplu, să nu fiu la program. Am iubit handbalul foarte mult și încă îl iubesc, dar iubesc și viața de după handbal. Iubesc să iau decizii de moment”, a spus fosta handbalistă pentru .

Sportiva a bifat reușite impresionante în handbal

Amintim faptul că performanța pe care a făcut-o în sport nu a trecut neobservată. De altfel Cristina Neagu a fost desemnat cel mai bun marcator din toate timpurile la Campionatele Europene, cu 303 goluri.

Totodată, aceasta a participat la șapte ediții ale Campionatelor Mondiale, unde a evoluat în 48 de meciuri și a marcat 250 de goluri. În 2009, 2010, dar și între 2015 și 2018, Cristina Neagu a fost aleasă cea mai bună handbalistă română.

Și chiar dacă s-a retras din sportul de performanță, aceasta iubește în continuare adrenalina. De altfel după retragere, sportiva a fost surprinsă făcând drifturi cu circuitul celebrului pilot de raliu, Titi Aur.