Orașul unde oamenii au ajuns să trăiască în teroare. Zeci de bande înarmate se luptă pentru a deține controlul pe piața neagră a țigărilor electronice

Orașul unde comerțul ilegal cu țigări electronice a luat amploare. Oamenii au ajuns să se teamă pentru viața lor din cauza bandelor.
Claudia Şoiogea
17.08.2025 | 09:30
Orasul unde oamenii au ajuns sa traiasca in teroare Zeci de bande inarmate se lupta pentru a detine controlul pe piata neagra a tigarilor electronice
Orașul unde oamenii au ajuns să se teamă pentru viața lor din cauza bandelor și al comerțului ilegal cu țigări electronice. Sursa foto: Pinterest, The Sun

Orașul în care nimeni nu se mai simte în siguranță. Localnicii povestesc că totul se întâmplă din cauza bandelor înarmate. Aproape zilnic, acestea se luptă pentru a deține controlul pe piața comerțului ilegal cu țigări electronice.

Orașul unde bandele de pe piața comerțului ilegal cu țigări electronice i-au speriat pe localnici

Bandele înarmate cu cuțite au reușit să semene teroare în rândul localnicilor unui oraș minunat din Marea Britanie. Este vorba despre Newport. Orașul a devenit un câmp de luptă unde se discută rivalitățile dintre bandele prezente pe piața ilegală a comerțului cu țigări electronice.

Oamenilor le este frică să mai iasă pe stradă, iar comercianții au fost nevoiți să ia măsuri de siguranță suplimentare. Așa se face că pe cea mai aglomerată stradă din Newport, unul din cinci magazine sunt închise și acoperite cu scânduri. Recent, această stradă a fost desemnată cea mai proastă zonă din Marea Britanie din punct de vedere al spațiilor comerciale goale.

În ultima perioadă, 25 de magazine au fost închise pentru că vindeau ilegal țigări electronice. Întreaga situație are un impact negativ asupra comunității din Newport. La rândul lor, oamenii au ajuns să fie terorizați de bandele care vând aceste produse.

Angajații magazinelor din Newport au fost amenințați cu moartea

Angajații magazinelor și locuitorii spun că au asistat cu oroare la bătăi cu cuțite și bastoane pe stradă. În paralel, drogurile sunt vândute și preparate în văzul tuturor, în plină zi. Mulți dintre vânzători nici nu vorbesc despre acest fenomen, deoarece se tem pentru viața lor.

Un angajat al unui magazin a declarat pentru The Sun că atât el, cât și clienții, sunt la mila bandelor violente care vând aceste produse ilegale. Angajatul a mai vorbit și în trecut despre acest fenomen. I s-a spus că va fi ucis dacă o va face din nou.

„Problema este că avem prea mulți oameni disperați, în special adolescenți, care folosesc aceste magazine. Se vând produse minorilor sub 16 ani, sub 18 ani, oricui vrea să cumpere. Am văzut magazine care vând țigări electronice cu cannabis, țigări electronice interzise.”, a spus bărbatul, potrivit sursei menționate.

Se pare că de cele mai multe ori, angajații din magazine sunt forțați să lucreze acolo pentru că nu au numere de asigurare națională. Prin urmare, muncesc pe bani negri și fac ore suplimentare pentru mai puțini bani. În acest context, nu se pot plânge patronilor care îi exploatează.

De la 1 iunie 2025, în Marea Britanie este interzisă vânzărea și furnizarea țigărilor electronice de unică folosință

De la începutul lunii iunie anul acesta, în Marea Britanie a intrat în vigoare interdicția vânzării și furnizării țigărilor electronice de unică folosință. Totuși, se pare că toate magazinele care au fost închise se mută. Multe își schimbă numele și își reiau activitățile ilegale, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Încă din anul 2023, Consiliul local Newport și Poliția Gwent au lansat Operațiunea Firecrest pentru a combate comerțul ilegal cu țigări electronice și tutun. De atunci și până în prezent, au fost confiscate 87 de loturi de tutun și produse de vaping ilegale în oraș.

Fenomenul nu a reușit să fie oprit până în prezent

Chiar dacă autoritățile fac tot posibilul pentru a elimina acest fenomen, oamenii din Newport nu se mai simt deloc în siguranță. Mulți au declarat că orașul nu mai este ca înainte și că se tem să iasă pe stradă cu nepoții.

„Newport, ca oraș, se prăbușește. Îmi plăcea să beau și să merg pe jos noaptea… Era mereu plin, dar acum e mort. Nu aș ieși noaptea.”, a declarat un bărbat de 85 de ani, pentru The Sun.

În continuare, Consiliul Local Newport colaborează cu poliția, dar și cu National Trading Standard. Scopul tuturor este acela de a elimina complet comerțul ilegal cu țigări electronice. Între aprilie 2024 și sfârșitul lui martie 2025, au fost efectuate 7.000 de ore suplimentare de patrulare în oraș, ceea ce a dus la o reducere a fenomenului, susțin autoritățile.

„Prin colectarea de informații și colaborarea strânsă cu consiliul local, am confiscat peste 1 milion de țigări ilegale. Lista continuă cu 274,39 kg de tutun rulat manual ilegal și 34.000 de dispozitive ilegale de vaping de unică folosință. Valoarea totală este de peste 2,6 milioane de lire.”, a declarat seful temporar al poliției de cartier, Jason White, pentru The Sun.

Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
